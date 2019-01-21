末沙布：人数续攀升 丹增幅最大‧诚信党党员破10万 诚信党主席莫哈末沙布指出，该党成立至今短短3年，党员已突破10万人，其中以吉兰丹州的新党员增幅最高。

莫哈末沙布试骑巡警摩哆车后，竖起姆指赞好。（图：星洲日报）

（槟城‧北海20日讯）诚信党主席莫哈末沙布指出，该党成立至今短短3年，党员已突破10万人，其中以吉兰丹州的新党员增幅最高。

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他说，单单在上个月，丹州就有超过5000人申请加入该党，其中40%是已脱离伊斯兰党者。

也是国防部长的莫哈末沙布今早在甲抛峇底为本田摩多经销与维修中心开幕，他在新闻发布会受媒体询及该党近况时发言。

针对有社交媒体经常抨击诚信党是行动党的傀儡一事，他笑说，这已是该党习以为常之事。

“毕竟诚信党成立才短短3年，不可能与拥有数十年历史的政党相提并论，无论如何，我们还需要时间壮大和发展。”

他说，该党新党员不断增加，若与大选前介于8万至9万名党员相比，如今党员已突破10万人。

他也强调，该党从未偏离创党理念，即主张伊斯兰政策，并以具包容性的方式去实施。