春运启动·40天30亿人次再创新高 号称是全球最大规模人口迁徙的中国“春节运输”（春运）周一正式启动，数以亿计的外出民工在新年前赶回老家过年，预计今年春运旅客发送量将达到29.9亿人次，较2018年春运增加了0.6%，再创历史新高。

春运首日，广州东站将发出长途旅客列车25列，包含7趟临客，客流主要集中在重庆、四川、江西等方向，开行广深线城际列车95对。预计当天发送旅客7万人左右。（图：中新社）

（中国．北京21日综合电）号称是全球最大规模人口迁徙的中国“春节运输”（春运）周一正式启动，数以亿计的外出民工在新年前赶回老家过年，预计今年春运旅客发送量将达到29.9亿人次，较2018年春运增加了0.6%，再创历史新高。

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今年春运比去年提前11天，从1月21日直到3月1日结束，共40天。春运前期学生客流与务工返乡流、探亲流出现重叠，春运后期学生、务工、探亲、旅游流相互叠加，料将出现多个客流高峰。预计下周五（2月1日）的农历腊月二十七，为节前出行高峰日，发送旅客将突破106万人。

周一的铁路春运首天，北京站的候车大厅内已有逾千旅客提着大大小小的行李，踏上回家的旅途，“以前每年都难抢到卧铺票，今年买到了一张卧铺票很激动”。

刘鹤实地检查春运情况

国务院副总理刘鹤星期日到北京火车站等地实地检查春运情况，强调“春运”是重要政治任务。

今年铁路、民航预计旅客发送量都将创历年春运新高。

澎湃新闻报道，今年春运全国铁路预计发送旅客4.133亿人次，同比增加3176万人次，增长8.3%，日均发送1033万人次。民航客运量预计将达到7300万人次，比去年增长12%。

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此外，中国公路建设近年成长迅速，据统计，截至018年，中国的公路总里程数已达486万公里，使得自驾车在春运期间也成为迁徙的重要选择。

为了满足春运期间大流量、高密度的空中航班需求，中国民航特地规划部份热门转运站城市进行“通宵营运”，包括上海浦东、广州、深圳、成都、昆明、杭州、重庆、西安、乌鲁木齐、三亚等10个大型机场，将在春运40天的每天凌晨1时到6时，安排固定数量的航班以利疏运。

为了避开交通高峰，政府部门早早对各级学校展开协调，以北京为例，各大专院校共90万的在校生已自7日到27日分批休假，以期有效分散学生运输量。

高科技提升通行效率

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高科技的运用也大大提升春运通行效率。今年中国铁路部门就趁机引进了新科技节省时间成本，推出“扫码录”、“刷脸验票”、“候补购票”等新功能。此外，广东省通过大数据、云计算、人工智能等科技手段，引导春运安保勤务。

中国另募集了23万名青年志工在各大机场、港口进行服务，铁路系统更有200万名职员无法休假，协助春运的旅客运输。

中国网易比喻，在40天内疏运近30亿人次的旅客，犹如目前全球人口数排名前10名的国家人口进行迁徙，包括中国、印度、美国、印尼、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉、俄罗斯、日本、墨西哥等国家，也相当于每天搬迁德国总人口。

民工提早返乡省一个月房租

春节将至，中国不少民工都正准备回乡，与家人团聚过年。来自河南的秦先生在北京从事散工多年，星期日搭车离京提前返乡过年。他指近年来北京疏解非首都职能，导致外乡人在京生活成本激增，此次提前返乡一来打听其他城市是否有更好的工作，再者提前退租，避免损失一个月租金。

香港《明报》报道，50多岁的秦先生表示，他在北京做过快递、保安等多个工种。由于年纪较大，使其愈来愈难找到工作。

他称选择提前退租，还有一层考虑，是为了早些回家陪伴父母。他说，“北京现在不是什么人都能待的地方了，要么你要有钱，要么你年轻。否则每天天不亮就要挤地铁，天黑了才能回家，路上单程一两个小时通勤，有点吃不住。”



春运首日，福州铁路警方在火车站地区加强了安保。图为铁路特警在福州火车站值勤。（图：中新社）

把被褥带回家洗

另外，陕西西安火车站上周六有3名来自河北的农民工，携带大小包行李准备回乡。他们表示回乡最期待的事，无非就是与家人团聚。惟最令人疑问的是，他们随身携带的最重行李竟是被褥。

片段中，记者访问3人，问到行李时他们不得不提的便是自己的被褥，“已经用了10年了，是老婆亲手做的”；又指每逢到外地工作时，他们都会傍身使用。当打工用脏了，便背回去洗。记者问到是谁洗的时候，当中一名男子爽快的应道，“当然是老婆啦”，随后更幽默的称，“我刚干完活回去，还不玩两天呀”。

有网民见到相关的片段后，写道“不会自己洗？你干活，她在家里里外外操持很轻松？你回家她还得伺候你……”。但有更多网民被3名民工的思乡情怀感动。有人表示，“大叔背的不单是被褥，还有老婆浓浓的爱、全家人的牵挂和希望”、“淳朴而傲娇”；更有网民送出关怀，“少抽点烟吧，身体健康重要”。

动车组首破3千

高铁成主力

今年，多条铁路新线将首次投入春运。去年，全国新开通高铁里程4100公里，广深港高铁、江湛铁路、京沈高铁、杭黄高铁等超过15条（段）高铁新线开通运营。

香港《文汇报》报道，目前全国高铁运营里程接近3万公里，令今年投入春运的高铁动车组首次超过3000标准组。高铁成为春运的绝对主力，铁路运输运能占比有望达到80%。

作为全国春运最繁忙车站的广州火车站星期日已经迎来春运前的客流小高峰，为了让旅客更快进站，广州站投入大批身份证验票入站设备，旅客在车站广场即可刷身份证1秒进站。



周一凌晨，停靠在南京南动车所存车线上的列车经过检修后准备出发。为期40天的2019年春运大幕周一正式拉开。据中国国家发改委发布的消息显示，经相关部门会商预测，2019年春运全国旅客发送量将达到29.9亿人次。（图：中新社）

广深铁路3秒扫码上车

高科技的使用舒缓春运的压力。以广深铁路为例，2019年春运开始，乘客只需用手机上的支付宝小程式就能直接扫码进站，全过程耗时仅需3秒，相比之前窗口排队买票、取票，或者网上买票，现场进站核验身份证等流程，每位乘客平均至少节省15分钟以上。此外，即使忘记携带身份证也可进站搭车，令一部手机坐火车成为现实。

飞悉尼航班无纸化通关

除了扫码乘车外，今年春运也出现了许多新措施。在湖南长沙黄花国际机场，长沙直飞悉尼的航班在全国率先实现了洲际航线全流程无纸化乘机服务，从机场国际柜台当值、海关覆核、边检校验、安检到登机、舱门口二次覆核，旅客通过电子登机牌即可实现国际航线全程无纸化通关。

在京港澳高速、沪昆高速湖南境内的一些服务区，配有“智能引导系统”的新型洗手间。走入大门，墙壁上的一块LED大屏幕，实时显示男女两间洗手间的使用情况，绿色代表空闲，红色代表有人使用，一目了然。



2019年春运首日，兰州西站配备的机器人为出行的旅客“解疑释惑”。该机器人可以跟旅客进行互动问答，解决旅客一些出行途中遇到的问题。（图：中新社）

严惩车闹机闹高铁霸座

2018年，“霸座男”、“霸座女”的出现令人们印象深刻。今年，中国官方扬言依法严惩春运期间的车闹（乘客与司机争执动粗影响驾驶）、机闹、高铁霸座等野蛮行为。

交通运输部门要加强司乘人员教育培训，提高处置不文明行为的能力；鼓励乘客参与运输安全保障，勇于制止影响驾驶员正常驾驶、侵扰公共运输安全的旅客违法行为；配合公安部门对涉嫌违法犯罪的行为依法予以惩处。

春运车票依然一票难求，除电子客票代替纸质客票等措施，也将实施网上刷脸认证，方便旅客通关。网络各式各样抢票软体，各地方也上演“车站之乱”，不少诈骗集团贩卖假车票，警方从北到南，在各地破获不少假票集团和据点。

而消费、旅游市场商机全面释放，愈来愈多人选择年菜不自己做，上海酒店年夜饭预订爆满，价格比去年涨10%；上海迪士尼的卡通人物也换上春节新装，准备园区推出新年活动。

旅行社表示，除夕前3天，出境旅游团都已基本售罄。中国民众出境旅游热门地区集中在东南亚、日韩，随着农历年脚步逼近，旅游、消费市场商机也将全面释放。

广州无人机助处理交通

中国制造大省广东有最多农民工，由于广州市前几年曾有回乡人潮滞留车站多天，面对春运如临大敌的广东省公安厅今年动用了无人机协助处理交通。

《南方都市报》报道，广东省公安厅星期日举行了春运安保战时动员暨警用无人机交付列装仪式，13架无人机分发给汕头、揭阳、湛江、梅州等13个地市公安局，用于处理交通事故、疏导路面车辆、治安巡防、应急救援、疑犯搜捕等。

除了利用无人机协助处理春运交通，公安厅还会利用云计算、人工智慧等科技手段来完善交通运行。

中国实施改革开放后，大批农村民众从内陆到广东打工，他们每年都会返乡过春节，由于人数庞大，导致广东各地交通十分紧张，尤其是广州，多次演变成“灾难”。

其中在2008年，由于人数众多，加上恶劣天气的影响铁路和公路交通，以致民众要等3、4天才能搭车离开。当时广州火车站每天有数十万人在等候火车，人潮从车站中央延伸至半公里以外，一层层包围着火车站，后来出动了解放军协助疏导，场面如同战场。

