当小龙女再次遇上杨过·《神雕侠侣》班底24年后合体贺监制生日 古天乐（古仔）和李若彤在1995年合演由李添胜（添哥）监制的《神雕侠侣》，二人在剧中的金童玉女形象深入民心，这对经典荧幕情侣，继去年巧遇并合照留念后，今年二人再度聚头，相约当年《神雕》剧组吃饭。

（图：微博合成照）

（香港21日讯）古天乐（古仔）和李若彤在1995年合演由李添胜（添哥）监制的《神雕侠侣》，二人在剧中的金童玉女形象深入民心，这对经典荧幕情侣，继去年巧遇并合照留念后，今年二人再度聚头，相约当年《神雕》剧组吃饭。

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李若彤昨晚在微博上载多张照片，原来是“95神雕侠侣2019聚会”，“杨过”古天乐和“小龙女”李若彤再遇，并顺道为添哥补祝生日，李若彤说：“知道在我和过儿身旁的是谁吗？除了金庸先生之外，他是另外一个我要感谢的人！金庸先生创作神雕侠侣，李添胜先生（人称添哥），是95神雕侠侣的监制，是他把我俩选在一起，创造了这经典！谢谢他！今（昨）晚是95神雕侠侣2019聚会！顺便替添哥补祝生日！”（香港明报）