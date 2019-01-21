郑嘉欣: 比输赢更重要的事 或许很多人都知道，美国总统选举期间，候选人都会在电视上公开辩论，让民众了解双方阵营对于如何管理国家的方案和策略；近日，印尼总统选举也展开首场辩论，而我国人民却始终没有机会见识自家政治领袖在辩论台上的风采。

或许很多人都知道，美国总统选举期间，候选人都会在电视上公开辩论，让民众了解双方阵营对于如何管理国家的方案和策略；近日，印尼总统选举也展开首场辩论，而我国人民却始终没有机会见识自家政治领袖在辩论台上的风采。

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在这个时代，咖啡店的大叔们会对政治课题激烈辩论；年轻人会在网络上维护自己的政治观点，但政治人物却无需在大家面前进行辩论，只有中选后的国会议员不时在国会上掀起口舌之争，平日则大多透过媒体进行无谓的口水战。这已成为我国社会的普遍现象。

一些政客经常以“不符合国情”为由拒绝参与辩论，拒绝以更理性及就事论事的方式探讨各项社会和政治议题，反而在国会或媒体上掀起无意义的骂战，为反对而反对，没有正面回答对方的提问，九弯十八拐地逃避问题，甚至涉及人身攻击和低俗的言语，不仅降低自身的素质，也失去民主社会的基本原则，令人民感到厌倦及不胜其烦。

在民主制度下，各阵营的领袖必须发挥本身的魅力和魄力来争取人民的支持，不仅是为了争取选票，也旨在提升己方的形象。不同意见的直接交锋能清楚展示各派立场的优缺点，帮助人民作出最好的判断，选择最合适的领导者和代议士。

在辩论过程中，双方各持己见，“公说公有理，婆说婆有理”的情况在所难免，无论是面对面的辩论或是透过媒体平台展开文字辩论，都必须走向更成熟和理智的方向，因为这不仅是关乎输赢，而是符合民主精神，充分展现自己的价值观和思维能力，借此说服、影响和改变他人的想法，并非使用蛮力迫使他人屈服。这是比输赢更重要的事。

（星洲日报．砂拉越．评论．作者：郑嘉欣）