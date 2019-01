猪肉疑有寄生虫.化验结果:熟肉不适于化验

(诗巫21日讯)上个月在诗巫发现疑有寄生虫的猪肉,于2018年12月12日送往古晋总部化验后报告终出炉。惟在等待一个多月后的结果竟是“样本不适合化验”(Sample are not suitable for testing)。