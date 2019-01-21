猪肉疑有寄生虫．化验结果：熟肉不适于化验 （诗巫21日讯）上个月在诗巫发现疑有寄生虫的猪肉，于2018年12月12日送往古晋总部化验后报告终出炉。惟在等待一个多月后的结果竟是“样本不适合化验”（Sample are not suitable for testing）。

（诗巫21日讯）上个月在诗巫发现疑有寄生虫的猪肉，于2018年12月12日送往古晋总部化验后报告终出炉。惟在等待一个多月后的结果竟是“样本不适合化验”（Sample are not suitable for testing）。

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疑有寄生虫的猪肉于2018年12月12日送往诗巫兽医局，古晋总部去年12月13日收到该猪肉样本，报告于2018年12月31日出炉，但诗巫兽医局今日才收到相关报告。

该局发言人受询时说，“样本不适合化验”可能是当时送来的猪肉已煮熟。要化验肉类，最好提供生肉为样本，勿提供已煮熟的肉类。

他今日受询时指出，只要把猪肉煮至全熟，大可放心食用，勿吃半生熟的猪肉。

发言人也说，华人新年已近，民众可放心吃肉干，因为肉干用高温烤熟，勿担心寄生虫问题。