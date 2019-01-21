中国人口逼近14亿．男比女多3164万 国家统计局周一公布，2018年经济数据显示，截至去年年底，中国总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区、台湾省及海外华侨人数）13.9538亿人，比2017年底增加530万人。

（中国．北京21日综合电）国家统计局周一公布，2018年经济数据显示，截至去年年底，中国总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区、台湾省及海外华侨人数）13.9538亿人，比2017年底增加530万人。

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中国国务院新闻办公室当天举行“2018年国民经济运行情况”新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆针对2018年的人口变化特点指出，“人口总量平稳增长，城镇化率持续提高”。

全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94%；死亡人口993万人，人口死亡率为7.13%；人口自然增长率为3.81%。2017年中国全年出生人口为1723万，人口出生率为12.43%。

从性别结构看，男性人口为7.1351亿，女性人口为6.8187亿人，男性比女性多3164万，总人口性别比为104.64（以女性为100）。

年龄结构方面，16至59岁的劳动年龄人口8.9729亿，占总人口的比重为64.3%；60岁及以上人口2.4949亿人，占总人口17.9%，其中65岁及以上人口为1.6658亿，占总人口的11.9%。

城乡结构方面，城镇常住人口8.3137亿人，比2017年末增加1790万人；乡村常住人口5.6401亿，减少1260万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。

