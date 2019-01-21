乐施会：日均财产增长102亿．26人财富同等全球半数穷人 乐施会（Oxfam）周一发布报告指出，世界上最富有的26个人拥有的财富，与全世界半数最贫穷民众相同。该组织呼吁各国政府提高对富人的税收，从而应对贫富之间巨大的悬殊。

（达沃斯21日法新电）乐施会（Oxfam）周一发布报告指出，世界上最富有的26个人拥有的财富，与全世界半数最贫穷民众相同。该组织呼吁各国政府提高对富人的税收，从而应对贫富之间巨大的悬殊。

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这个慈善机构在世界富翁、知名人士和有影响力人云集的达沃斯世界经济论坛举行前发布报告声称，全球亿万富豪去年日均财富增长25亿（美元，下同，约102.8亿令吉）。

乐施会指出，世界首富，也就是亚马逊创办人贝佐斯去年财富增加1120亿美元，他的财富1%相等于人口1.05亿人的埃塞俄比亚的每年医疗预算。

乐施会表示，位在经济底层的38亿人去年的财富减少了11%，并指出贫富之间的鸿沟越大，正在破坏对抗贫困、破坏经济和助长公愤。

乐施会执行总监温妮拜因马说：“全球的人都感到愤怒和沮丧。”

报告指出，在1986至2016年期间，全世界半数最贫穷民众从全球每1美元的收入成长中赚取了12美分，相较1%顶端最高所得者的27美分。

乐施会警告，政府在医疗保健和教育这些公共服务领域上拨款不足，以及对富人征税不足，只会加剧不平等现象。

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加征富人税声浪越来越高

由于不平等现象扩大，一些国家的民怨高涨，于是加征富人税的声浪越来越高。

在美国，国会新科议员蔻蒂兹因为建议向超级富豪征收70%富人税而成了风头人物。在欧洲，“黄背心”运动已在法国造成很大冲击，这个运动要求总统马克龙废除有争议的高收入群减免财产税。

乐施会报告声称：“超级富豪和企业过去几十年来都在交低税”，并指出人力成本，例如儿童失学、诊所药物匮乏的情况非常严重。

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乐施会发现，只要这些首富多支付额外0.5%税务，就能帮助2.62亿名失学儿童，并提供医疗保健挽救330万人性命花费更多的金钱。