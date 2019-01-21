供脱欧后申请“定居身份”．英推App留住欧盟公民 英国政府周一起推出一款手机应用程式（App），让想在英国脱欧后继续留英的欧盟公民提出申请，希望能缓解在英国生活的欧盟人士担忧情绪。英国预定脱离欧盟后隔天，也就是3月30日才会正式运作。

（伦敦21日综合电）英国政府周一起推出一款手机应用程式（App），让想在英国脱欧后继续留英的欧盟公民提出申请，希望能缓解在英国生活的欧盟人士担忧情绪。英国预定脱离欧盟后隔天，也就是3月30日才会正式运作。

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法新社报道，目前约有350万欧盟公民住在英国，若要在英国脱欧后继续工作并享有权益，便需申请“定居身份”。申请费用为65英镑（约344令吉），已经拥有英国永久居留权的人免费。

这款App目前处于测试阶段，但目前只支援Android手机，有关当局持续和苹果公司针对在iPhone上的运作进行讨论。

官方承诺要让申请流程越简便越好，但是他们该如何处理估计每天约6000份申请也引发忧虑。

根据英国内政部报告，去年11月和12月对3万人进行App试用，得到正面成果。没有一份申请遭拒，且81%的申请案在一周内审核处理。然而在测试结束3周后，仍有近10%申请案尚未解决。

移民部长诺克斯说：“一切都照计划进行，我们将提供一个简单且直接的系统，好让欧盟公民在我们脱欧后能申请身份。”

《卫报》报道，舆论警告说，如果英国当局无法快速和有效地处理这申请，数以千计欧盟公民将失去在英国定居的合法地位。

