梅伊提脱欧B计划．一周后再表决 英国首相梅伊周一将脱欧协议替代方案“B计划”提交下议院，媒体报道，梅伊寻求同爱尔兰订立双边条约，取代脱欧协议内涉及北爱尔兰边境的“担保方案”，换取国会议员支持，争取足够票数一周后表决再闯关。

（伦敦21日综合电）英国首相梅伊周一将脱欧协议替代方案“B计划”提交下议院，媒体报道，梅伊寻求同爱尔兰订立双边条约，取代脱欧协议内涉及北爱尔兰边境的“担保方案”，换取国会议员支持，争取足够票数一周后表决再闯关。

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距离脱欧时期3月29日只剩下10周时间，除非英国议员能及时达成协议和提出一个能让布鲁塞尔满意的替代方案，或者展延脱欧时间，否则英国将无协议脱欧。

《星期日泰晤士报》报道，一批国会议员星期日会面商讨如何阻止无协议脱欧，抢走脱欧进程主导权。

近日已传出最少3批议员正研究对替代方案提出修正动议，前提是通过先修改议事规则，优先处理后座议员而非政府提出的动议，变相架空梅伊。

首相府发言人星期日指议员试图阻挠脱欧的行径“非常令人忧虑”。

在2016年的脱欧公投中，有52%人支持脱欧，42%支持留欧。

“担保方案”是其中一症结

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英国与欧盟分手协议的其中一个症结是涉及爱尔边境的“担保方案”。担保方案要求英国在无法解决爱尔兰与北爱之间的边界问题时，欧盟让整个英国暂时留在跟欧盟的关税同盟，但未有说明如何及何时终止。保守党脱欧派忧虑方案将令英国以次等成员身份留欧，民主统一党则不满方案令北爱变相脱英。

《星期日电讯报》援引知情人士报道，梅伊正在考虑修改“受难日协议”，作为向爱尔兰保证英国致力于爱尔兰与北爱尔兰之间不产生“硬边界”的努力之一。

《星期日泰晤士报》报道，梅伊的幕僚相信若与爱尔兰达成协议，即可移除备受争议的担保方案，从而可赢得政治盟友北爱“民主统一党”以及党内脱欧派支持脱欧协议。

欧盟消息人士称，这一提议没有成功的希望。爱尔兰外长科文尼星期日也表示，他和总理瓦拉德卡完全不想支持修改的英国欧协议或担保方案。

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欧盟领袖迄今仍排除与英国再谈判的可能性，但暗示如果梅伊变动离开欧盟海关联盟和阻止欧盟公民自由流动方的“红线”，欧盟可能会让英国展延脱欧。