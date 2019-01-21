佩洛西续与特朗普交锋．“政府停摆有必要结束” 美国总统特朗普提议延长对100万名边境非法移民的暂时性保护措施，借此换取议会支持57亿美元（约232.8亿令吉）的边境墙预算。这项提案遭到众议院议长佩洛西驳回。特朗普星期日随即发推文抱怨：“佩洛西的反应很不理性，且过于左倾，她现在已经正式变成一个激进的民主党人。”

（华盛顿21日法新电）美国总统特朗普提议延长对100万名边境非法移民的暂时性保护措施，借此换取议会支持57亿美元（约232.8亿令吉）的边境墙预算。这项提案遭到众议院议长佩洛西驳回。特朗普星期日随即发推文抱怨：“佩洛西的反应很不理性，且过于左倾，她现在已经正式变成一个激进的民主党人。”

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政府停摆几乎是美国政治体系所独有，曾发生于各届政府。不过这回却是有史以来最长一次，导致大约80万公务员无薪可拿。

首次直接炮轰佩洛西

特朗普推文写道：“她被党内的‘左翼分子’吓傻了，以致于失控。”

这是自政府局部关门以来，特朗普首次直接炮轰佩洛西。

但佩洛西显然懒理他的个人评论，只在推特强调有必要终结这场僵局。历时已逾月的政府停摆造成越来越多的痛苦，迫使公务员们得求助食物银行或当地慈善组织，以渡过难关。

她推文表示，“重启政府，让员工们领取薪资，然后我们才得以讨论如何携手合作守护边界。＃结束停摆。”

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佩洛西和其他民主党人拒绝特朗普的要求之际，共和党人仍坚称此为总统的切实行动。

副总统蓬佩奥说，参议院最早会在周二对有关倡议进行投票。他形容该倡议为“善意妥协”。

这项投票计划亦反映了参议院共和党领袖康奈尔的立场转向。他此前坚称不会接受任何停摆法案，除非特朗普与民主党领袖皆支持。

