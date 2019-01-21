须猪红包封．穆斯林同胞也收集 （诗巫21日讯）砂拉越种族、宗教和谐之美！巫裔男子再尼阿曼得知诗巫游客资讯中心（VIC）今日开始发放印有婆罗洲须猪的2019年新年红包封，便携袋妻小及弟媳来索取，且也应景说出“恭喜发财”，提前向华裔同胞贺年。

巫裔男子再尼阿曼（右）携带妻小及弟媳到诗巫游客资讯中心索取印有婆罗洲须猪的2019年新年红包封后，开心的向记者展示。且也应景说出“恭喜发财”，提前向华裔同胞贺年。

（诗巫21日讯）砂拉越种族、宗教和谐之美！巫裔男子再尼阿曼得知诗巫游客资讯中心（VIC）今日开始发放印有婆罗洲须猪的2019年新年红包封，便携袋妻小及弟媳来索取，且也应景说出“恭喜发财”，提前向华裔同胞贺年。

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再尼阿曼（31岁）说，他从华裔友人口中获悉今年是华人12生肖中的“猪年”，加上砂拉越旅游局配合华人新年，推出印有婆罗洲须猪的纪念性新年红包封，便迫不及待携带妻小及弟媳到诗巫游客资讯中心索取，作为纪念。

“我们必须尊重华人的生肖‘猪’年，只要各种族互相尊重、谅解，就能体现砂拉越多元民族的特色。”

再尼阿曼称，他有一群很要好的华裔友人，每逢农历新年，我都会携袋家眷参加华裔友人举办的新年开放门户活动及到华人友人住家贺年。每年开斋节，我也会邀请华裔友人到我家贺年，大家同欢共庆佳节。