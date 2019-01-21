菲南公投首回合投票．摩伊解有信心闯关 菲律宾南部棉兰老岛的穆斯林自治区周一举行公投，有望透过和平进程来结束该地区数十年来因贫困及伊斯兰极端主义而引发的分裂主义冲突。

（马尼拉21日综合电）菲律宾南部棉兰老岛的穆斯林自治区周一举行公投，有望透过和平进程来结束该地区数十年来因贫困及伊斯兰极端主义而引发的分裂主义冲突。

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280万居民参与投票，决定是否批准总统杜特尔特制订“邦萨摩洛统一法”，创建“邦萨摩洛”自治区，或称“摩洛国”，让当地成立具有更大自治权的自治区。分析认为，今次公投关乎棉兰老岛的和平前景。

公投分两日进行，棉兰老岛穆斯林自治区、哥打巴托市及伊莎贝拉市会在周一进行公投。一旦获通过，现时的棉兰老岛自治区将易名为“邦萨摩洛棉兰老岛穆斯林自治区”，可获得更多政府资金、收入份额及拥有区内所有资源的控制权。哥打巴托及伊莎贝拉目前并非自治区一部份，哥打巴托公投一旦通过，将成为新自治区首府。

摩洛族是当年西班牙殖民者对该地区穆斯林的称呼。

40年冲突夺逾12万人性命

一般预测“赞成”票将占大多数，届时该地区将获授予管理、立法及财政权。当地40年的冲突已夺走逾12万人的性命，并成为亚洲其中最贫穷地区之一，且随时遭激进分子侵犯。

中央政府会继续监管防御、外交及货币政策，同时委任一个由摩洛伊斯兰解放阵线（MILF）运作的过渡政府。

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该分离主义组织料将于2022年大选后主导新设立的自治区政府。

MILF主席穆拉德周一告诉CNN（美国有线电视新闻网）菲律宾电视台，“我们有信心，‘赞成票’会赢。”

他还说，“如果没有操纵和恐吓，必能取得压倒性通过。”

对于菲律宾总统杜特尔特而言，这场公投对他是一项推动力。虽然“邦萨摩洛”自治区项目是由前朝政府提出，但曾担任棉兰老岛达沃斯市长22年的杜特尔特，因成功取得国会支持也居功不小。

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公投遭否决南部将更乱

公投成绩预计于周五揭晓。杜特尔特上周呼吁选民支持这项目，并借此展示他们对和平发展及“真正代表及了解穆斯林民众需求”的地方政府的渴望。

分析认为，若公投遭否决，反政府及恐怖组织料趁机壮大，令南部局势更混乱。即使公投通过，自治区政府亦需尽快改善当地长期以来的贫穷问题，避免失去选民支持。根据2015年的官方数据，棉兰老岛是菲律宾最贫穷的地区，近60%居民均生活在贫穷线下。

MILF曾经谴责极端分子，并认为因权力下放进展缓慢导致梦想破灭，才成为2017年马拉维市遭效忠IS的叛离分子占领的背后因素。当时军方发动了地面攻势及强力空袭，费时5个月方平息乱局。

倡导人士说，设立自治区有利于这天主教为主的国家解决超低水平就业率、薪资、教育及发展的问题。