少了“猪大哥” 春意不减少‧商场年景主打中国风 农历新年将至，雪隆各大商场纷纷完成新春布置，呈现一股浓浓的新春气息；惟到商场拍照“打卡”的民众发现今年的生肖主角——“猪大哥”，竟被“隐形”！

红彤彤灯笼照耀吉隆坡成功时代广场大厅，呈现浓浓新春气息。（图：星洲日报）

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（八打灵再也20日讯）农历新年将至，雪隆各大商场纷纷完成新春布置，呈现一股浓浓的新春气息；惟到商场拍照“打卡”的民众发现今年的生肖主角——“猪大哥”，竟被“隐形”！

民众：年景吸引人即可

《大都会》社区报记者走访数间商场，发现除了双威集团旗下的商场以华人籍贯来装饰商场外，大多数商场都以花朵、凉亭、灯笼或其他饰物来布置。

尽管这些大型购物中心下重本，把商场装饰得美轮美奂，但有民众认为始终少了一些“东西”，不过鉴于每个人的审美观是不一样的，也有人觉得，没有“猪大哥”点缀也无所谓。

受访民众指出，虽然他们发现很多商场都不会刻意使用任何“猪”的造型来布置商场，惟他们也觉得没有关系，只要商场布置能够吸引人们来打卡就行了。

“其实去年新年都没有狗的造型装饰商场，所以今年没有猪也不奇怪。”

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他们说，既然知道这些动物可能引起友族敏感或可能造成不必要的麻烦，商场避免使用也不会造成困扰，毕竟农历新年还是要过。“装饰美不美、有没有猪等这些东西都是很主观，商场也没有必要刻意迎合消费者的喜好；其实最重要的是，当下跟谁一起逛商场，感受那个新春气息而已。”

商场精心布置邀各族欢庆

不过，也有民众表示，猪对华人而言，也是财富的标志，既然今年轮到猪年，使用猪的造型来布置商场，想必也无伤大雅，不必刻意忌讳。

一名匿名的商场公关否认商场会刻意不使用猪的造型物品来装饰商场。

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“其实也没所谓的使用或不使用，我们主要还是看客户群；其实有猪或没有猪不是重点，最主要的是，商场还是会花钱布置，让各族群一起去欢庆农历新年。”

生肖只是象征

刘瑞民（31岁，上班族）

“我认为商场布置不一定要以生肖进行装饰。

生肖对华裔只是象征性的东西，在古代可能有重大意义，但现代社会却非如此。

因此，只要装饰有新年元素，最重要是让大家感觉到新春气氛和氛围就行了。”

避免被炒作

陈锦荣（31岁，银行职员）

“新年最重要是气氛，有炮竹、春联等新春装饰已经足够，不一定要有猪，毕竟猪在我国是比较敏感的话题。

为了避免被有心人特意炒作，能避则避较为妥当。”

盼划分非清真区

李维诚（30岁，保险代理员）

“今年的生肖是在宗教课题上极为敏感的猪，所以我对商场没有猪的踪影不感到意外。不过，在一些华裔比较多的场合，如新春年味展等，因有注明非清真，所以展览中也有猪的可爱肖像及非清真食品。

我认为，商场不把猪的肖像放入布置中，是避免宗教敏感的举动，惟也希望能列出更大的非清真区域，让华裔子弟能感受到猪年来临的气氛，以及能随心所欲购买更多非清真的美食。”

何必避开猪公仔

张善美（33岁，上班族）

“我认为商场布置没有必要刻意避开猪，毕竟猪的造型在被‘可爱化’后，就只是一个公仔，有时甚至看不出是一只猪，且部份猪造型的卡通也非常可爱。

我相信除了商场外，孩童们也会透过手机或平板等，从优管（YouTube）上看到和接触到猪公仔和卡通，何必避开猪的装饰。”

吉隆坡谷中城广场的大厅一隅摆设多个醒狮头，四周还摆放竹子与高挂灯笼，营造出古代氛围。（图：星洲日报）