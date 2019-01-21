《李尸朝鲜》制作发表会·裴斗娜被“丧尸”吓坏·朱智勋霸气拥入怀 Netflix首部原创“史尸”韩剧《李尸朝鲜》即将于本月25日全球首播，今早在韩国举办制作发表会，主办单位精心筹备了特别惊喜给《李尸朝鲜》主创，是剧中裴斗娜被丧尸活吃场景的精美蛋糕，当大家都投入在蛋糕的细致之际，一群“丧尸”演员悄悄在他们的身后“埋伏”，当裴斗娜和金银姬回首，整个人被吓一跳并发出尖叫声，笑翻众人。裴斗娜吓得频频后退，一旁的朱智勋见状，单手拉裴斗娜入怀中，流畅的“英雄护美”画面，超霸气！

朱智勋（中）展现剧中王世子魅力，用剑进行切蛋糕仪式。左起为柳承龙、裴斗娜、编剧金银姬以及导演金成勋。（图：星洲日报）

（首尔21日讯）Netflix首部原创“史尸”韩剧《李尸朝鲜》即将于本月25日全球首播，今早在韩国举办制作发表会，主办单位精心筹备了特别惊喜给《李尸朝鲜》主创，是剧中裴斗娜被丧尸活吃场景的精美蛋糕，当大家都投入在蛋糕的细致之际，一群“丧尸”演员悄悄在他们的身后“埋伏”，当裴斗娜和金银姬回首，整个人被吓一跳并发出尖叫声，笑翻众人。裴斗娜吓得频频后退，一旁的朱智勋见状，单手拉裴斗娜入怀中，流畅的“英雄护美”画面，超霸气！

广告

由导演金成勋、编剧金银姬联合制作，朱智勋、柳承龙、裴斗娜担纲主演的《李尸朝鲜》，今早于首尔州际酒店COEX举办制作发表会，《星洲娱乐》应Netflix之邀赴韩国探班及发布会，是大马唯一受邀的中文媒体。

众人都被巨型活尸翻糖蛋糕给吸引。（图：星洲日报）

裴斗娜被身后的丧尸吓着，朱智勋霸气单手拥裴斗娜入怀，好Man啊！（图：星洲日报）

丧尸惊喜“突袭”，主持人朴京林也被吓傻，手长的朱智勋赶紧也把朴京林拉到身边。（图：星洲日报）

Netflix提供自由创作空间

由于《李尸朝鲜》改编自编剧金银姬2011年的网络漫画，时隔8年终于以电视剧的方式呈现给大家，谈及自《尸杀列车》后，丧尸片在韩国成为一股流行风潮，编剧金银姬会否感到遗憾，未能在之前推出？金银姬说：“不会，如果提前退出就不会遇到现在那么好的制作团队了。”她表示，一般电视剧在电视台播出会受到限制，未能更完善的呈现出原有的恐怖元素内容，藉着Netflix的网络平台，可以让剧情不受限制，这是她最期待的地方。

由于第一季只有6集内容，论电影时长太长，电视剧又太短，虽然Netflix投入20亿韩圜（约765万令吉），问及是否预算太少？导演金成勋坦言，“虽然不是太充裕，但其实这个费用对我们来说是刚好的，基本上不受太大的影响。”对于剧集内容，编剧金银姬表示很想剧透，“我真的很想和大家说有关故事内容，但不行啊！你们看了之后，就知道当中的差别了。”

裴斗娜这次不做打女，改演文静的医女，笑言全程只在后面躲。（图：星洲日报）

柳承龙对以电影规格拍摄的《李尸朝鲜》相当高的评价，期待这独有韩国文化背景的电视剧，能够与全球观众一起分享。（图：星洲日报）

谈及个人魅力，媒体笑指朱智勋本身就是魅力存在，让他害羞不已。（图：星洲日报）

朱智勋自认是黄金猎犬

朱智勋继《宫》再度饰演王世子，谈及最近频频有作品上映，而且都获得好评，获媒体赞誉，“今年是你的年啊！”对此他谦虚表示，其实每个人都是自己生活里的主角，“至于我则是努力的演更多好的作品给大家，我并不是为了想要红或受欢迎而接戏，我只是刚好被选中而已。”

广告

当朱智勋被问到其个人独特魅力？他则把问题抛回给媒体，媒体则笑答他本身就是魅力的存在了，让他害羞表示，“或许是温柔吧，若以物种来说我应该是一只黄金猎犬，哈哈！”他笑言，私下十分孝顺，妈妈也常笑他小时候很乖，一点也不好动，“妈妈常说我婴儿时期一直躺着睡觉，所以我的后脑勺是平平的。”