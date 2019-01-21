校旁工程建材高出掉落‧师生上学提心吊胆 南益华小旁的高楼工程因经常有石头、铁钉和铁网从高处掉落，让该校师生天天都怕“中头奖”而提心吊胆；工地超时也为周遭的居民带来噪音困扰！

众人巡视南益华小旁的工程。前排右起为温庆耀、林进丰及李斯盛、黎正兴、钟明德、黄宏路、陈世伟、谭亦铭、李奇峯、黄仕国及李昆何。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）南益华小旁的高楼工程因经常有石头、铁钉和铁网从高处掉落，让该校师生天天都怕“中头奖”而提心吊胆；工地超时也为周遭的居民带来噪音困扰！

广告

据了解，南益华小数年前曾申请左方一片约1英亩地段作为泊车用途，惟空地在2015年被一名巫统政治人物申请0.5英亩空地兴建公寓，至于公寓后方的祈祷室也计划申请剩余的0.5英亩作为幼儿园，各项计划将加剧当地泊车位不足的困扰。

李斯盛：施工噪音影响上课

南益华小董事部总务李斯盛指出，公寓从施工至今经常会有石头、铁钉和网掉落到学校范围内，所以担心有朝一日会伤及学生。

他补充，目前首要顾及的是学生们的安全，若发展商在施工期间发生建筑材料从空中掉落的问题，并伤及任何一名学生，他将会采取法律行动。

他也指出，工地施工期间发出的声音已导致学生无法专心上课，工程也时常超时施工而影响附近居民的生活作息，造成他们无法安心入睡。

“为了避免意外发生和减少吵杂声，学校会拟定防范措施以保障学生的安全，同时也将建议发展商勿在周末动工，以及施工至晚上10时得停工。”

广告

他今早偕同公正党旺沙马朱区部主席黎正兴、南益副董事长黄仕国、家协主席黄宏路、理事李奇峯、校友林进丰、公正党理事钟明德及法律顾问温庆耀等人巡视工地时，这这么表示。

同时，黎正兴指出，南益华小在数年前申请空地作为家长载送孩子和泊车用途，但却被一名巫统的政治人物申请空地兴建公寓，校方已多次向隆市政局提出抗议仍不果。

他也承诺会协助学校争取剩余的0.5英亩空地，以解决该校面对的泊车问题。

民众霸占校外巴士站车位

广告

学校外的巴士站长期被民众霸占，导致巴士难以驶入载送学生，学生们被迫步行至路旁才可乘搭巴士。

黎正兴指出，隆市政局过去曾对乱泊车者给予多次警告和发出罚单，奈何效果不大，泊车问题至今仍存在而无法获得妥善解决。

“他们不仅照常泊在巴士站，一些人甚至拿走放在巴士站的阻碍物，并一副理所当然的态度将车泊在该处。”

他也会呈上一份报告给旺沙马朱国会议员拿汀巴杜卡陈仪乔，以反映南益华小面对的种种问题，并跟进和协助该校解决面临的状况。