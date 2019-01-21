分析员：国阵标志深植脑海‧砂盟宣传“犀鸟”挑战大 砂大政治系教授兼政治分析员仄尼里阿米尔认为，砂政党联盟接下来所面对的最大挑战，是更广泛的向砂人民推介该联盟的“犀鸟”新标志，尤其是乡区及内陆地区人民。

（古晋21日讯）砂大政治系教授兼政治分析员仄尼里阿米尔认为，砂政党联盟接下来所面对的最大挑战，是更广泛的向砂人民推介该联盟的“犀鸟”新标志，尤其是乡区及内陆地区人民。

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他指出，砂人民经历50年国阵政府的领导，许多人民对国阵标志印象已根深蒂固，如今要让人民重新认识以“犀鸟”为新标志的政党联盟，确实是一项很大的挑战。

砂幅员辽阔宣传工作不易

他说，尤其是一小部分选民是文盲，特别是年长者，砂政党联盟有必要透过更大努力推广，包括加强宣传直至第12届砂州选举。

“尤其是砂拉越幅员辽阔，要向全砂人民推介新标志确实不是容易的事。”

不过，仄尼里阿米尔认为，砂政党联盟上周六在古晋室内体育馆举行的推展礼意义重大。这项活动也获得砂政党联盟4成员党约8000名党员出席，声势浩大。

而且，他说，砂政党联盟自本月9日推展新标志后，也展开全砂走透透活动，到访每一个地区，这是一个好的开始及步骤。

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尽管如此，仄尼里阿米尔预见，砂政党联盟中来届砂州选举将面对极大挑战，尤其是国阵在第14届全国大选输掉联邦执政权，整个国家的政治版图及局势已改变。而砂拉越国阵也因此退出国阵，随后成立新的砂政党联盟。