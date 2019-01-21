老妇忘了回家路‧失踪逾48小时女儿心焦 失踪者是70岁老妇杨亚友（Yong Ah Yeu），有公众于周六下午三四时，在巴生武吉拉惹的Mamak Mia食肆一带见到她独自徘徊后，送她至当地辅警警局，唯她较后坚持自行离开，往实达阿南方向步行而去，就失踪至今逾48小时，让与母亲同住的女儿陈玉萍心焦如焚。

心焦如焚的陈玉萍（中）希望在过年前找回母亲。右是男友颜国伟，左为黄智荣。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生21日讯）“妈妈你在哪里？希望你赶快回家，和我们一起过新年！”

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疑是老人家刚搬入新环境4个月，想出去“逛一逛”，结果出门后越走越远，却找不到回家路。

失踪者是70岁老妇杨亚友（Yong Ah Yeu），有公众于周六下午三四时，在巴生武吉拉惹的Mamak Mia食肆一带见到她独自徘徊后，送她至当地辅警警局，唯她较后坚持自行离开，往实达阿南方向步行而去，就失踪至今逾48小时，让与母亲同住的女儿陈玉萍心焦如焚。

一名网民在前晚10时于脸书社群专页《巴生人》，上传下午在武吉拉惹多米诺披萨店（Domino Pizza），拍下身穿一件白底红黑斑点花衣配黑裤老妇正独自徘徊，声称“忘了自己住哪里”的照片，获得网民广传分享协助寻人。

公众若有任何消息，可联络陈玉萍（018-3999638）、颜国伟（012-2104668）或武吉拉惹警局（03-33452222）。

陈玉萍：身份证仍是旧地址

母步行往实达阿南无音讯

陈玉萍（32岁）已于昨日报警，她今日在男友颜国伟陪同下，与社青团加埔区团团长黄智荣召开新闻发布会，希望透过公众力量，找回妈妈。

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于昨日上午才发现母亲失踪的她解释，由于本身在家从事的是日夜颠倒工作，最后一次见到母亲是周六上午准备就寝前。

她说，星期天上午男友买了早餐，敲门要母亲从房里出来一起用餐时，才发现无人应门，用后备钥匙打开房门后，才惊觉母亲失踪了，于是赶紧开车到处找母亲行踪，包括到母亲最后出现的地点，唯一无所获。

她表示，联络上最后一次见到母亲的贴文网民，获悉母亲曾跌倒脚肿，因此网民就把母亲送去辅警警局休息，唯在辅警准备做笔录时，母亲却基于马来文不好而坚持离开，辅警告知母亲往实达阿南的方向，母亲步行而去后就音讯全无。

刚搬入武吉拉惹勒巴纳（Rebana）廉价组屋的陈玉萍透露，母亲出门时身上有带身份证，但身份证地址尚未更新，还是旧家的巴生池龙花园，唯忘了带手机，因此无法联络上母亲。

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网民最后一次在巴生武吉拉惹商店见到70岁老妇杨亚友，身穿一件圆领花衣配黑裤。（图：星洲日报）

曾有走失纪录

她坦言，母亲年事已高，有一般老人常有的健忘行为，不排除有轻度失智。她曾想带母亲去找医生检查，但遭母亲拒绝，因此猜测此次是母亲出门闲逛后，却忘了回家的路。

“十年前我们从吉隆坡搬来巴生池龙华园的新环境时，母亲也有过出去闲逛，结果走失的记录，所幸获得福利局人员收容。当时我在巴生报警，住在史里肯邦安的姐姐则通过议员协助，召开新闻发布会寻人。”

她表示，母亲没有精神问题，失踪前也不曾同她发生口角，不过患有鼻窦炎常打喷嚏，性格极度内向不擅与人沟通，会说中文、福建话和广东话但不谙马来文，住在巴生10年来不太有朋友。

她感谢在发布寻人讯息后，网友都非常热心帮助，询问是否要进一步在各大社群专页广传。

黄智荣：会向各单位跟进消息

黄智荣披露，他会向雪州福利局确认，是否有杨亚友的进一步消息，也会向警方了解事主报案后的进展。

有一名自称是Mamak Mia食店的业者在脸书留言予颜国伟，若有需要可随时联络店长，店家愿配合调阅闭路电视画面，好让事主有些头绪。