指被誣衊用官車助選‧傅芝雅促部落客道歉 同时身为公正党彭亨州联委会主席的傅芝雅今日发文告指出，这名部落客于本月20日，在本身部落格发布一则标题为“金马伦补选：傅芝雅‘对镜子说话’证明滥用政府财物”文章，诬蔑她身为首相署副部长却利用县森林局官车助选。

（关丹21日讯）首相署副部长傅芝雅沙烈警告在网络上诬陷她利用官车在金马仑国席补选活动上助选的部落客尤斯曼查哈里即刻道歉，否则她将采取法律行动对付。

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同时身为公正党彭亨州联委会主席的傅芝雅今日发文告指出，这名部落客于本月20日，在本身部落格发布一则标题为“金马伦补选：傅芝雅‘对镜子说话’证明滥用政府财物”文章，诬蔑她身为首相署副部长却利用县森林局官车助选。

“这篇诬蔑文章也在社交网络上散播，包括脸书。

“因此，我坚决否认这项指摘，并挑战对方挺身而出，非隐藏在部落格后，不敢显示任何个人资料。

“为此，我要求对方在今天24小时内作出道歉并删除有关诬蔑文章。

“如果无法做到，我会毫不犹豫的采取法律行动，也会指示我的律师针对此事采取适当的法律行动。”

她形容，在金马仑国席补选活动上，已经有人通过缺德的诬蔑手法作为混淆选民的工具。

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请假驾私人轿车参与助选

她也强调，虽然身为副部长，她却是填写了请假单，正式从布城请假来参与助选，并且驾驶着私人轿车。

她呼吁选民保持理智，勿被日益恶化的诬蔑手法影响了他们的判断。