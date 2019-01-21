彭大臣：共8100万‧“拖欠地税者快还税” 彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪说，彭州政府无意拿回土地，但对于那些连续欠税5年，生产却不错的农民，州政府或会拿回土地，如果有关人士只够找吃，州政府则不会对他们采取执法行动。

旺罗斯迪（左）在阿拉贝拉礼堂开幕纪念牌上签下名字。（图：星洲日报）

（金马仑21日讯）彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪说，去年彭州政府就被拖欠了8100万令吉地税，并呼吁拖欠者还税，以便州政府能够用这些钱去进行利惠人们的事。

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他说，彭州政府无意拿回土地，但对于那些连续欠税5年，生产却不错的农民，州政府或会拿回土地，如果有关人士只够找吃，州政府则不会对他们采取执法行动。

他说，自509大选后，彭州政府没获联邦政府拨款，州政府尝试自力更生，设定各地方政府须贡献至少90%税收给州，同时也要收取90%的土地税。

他今日在丹那拉打为阿拉贝拉礼堂主持开幕礼时致词时，如此表示。

由警调查南利助理手机被抢

旺罗斯迪较后受询时说，尽管发生了国阵金马仑国席补选候选人南利莫哈末诺，遭到水源、土地及天然部副部长东姑朱比里拦路，且抢其助理手机事件，不管怎样，到目前为止，竞选情况一切受到控制。

他说，既然南利莫哈末诺已就此事报了案，就交由警方调查此事。

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据了解南利莫哈末诺于今凌晨3时许，已前往双溪哥央警局报案。

根据报案纸，南利莫哈末诺昨天傍晚6时许和助选团前往仁章及迪东原住民村一带拜访后，遭到一名男子拦路并口出狂言，他随后下车了解情况，发现该名男子是东姑朱比里，对方更攀上其交通工具，抢其助理的手机。

金马仑县会争取建新礼堂金马仑县议会主席赛纳阿比丁在仪式上致词时说，阿拉贝拉礼堂是在2011年兴建，翌年12月17日建竣并移交给县议会，因处策略地点，自此成为当地及周边一带民众举办活动的场所。

他说，金马仑县议会共有3座礼堂，他们不是不要建更多礼堂，而是没有适当的地段，不管怎样，该会依然会向新联邦政府争取建礼堂。