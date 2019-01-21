林冠英驳反映2017年表现指控‧“2018税收数据为同年税收” 财政部长林冠英强调，他昨日宣布的2018年内陆税收局直接税收数据，是同一年对公司及个人收入的征税所获得的税收，而不是“部分人士”所指控般，反映的是2017年，即国阵政府执政时期的经济表现。

（布城21日讯）财政部长林冠英强调，他昨日宣布的2018年内陆税收局直接税收数据，是同一年对公司及个人收入的征税所获得的税收，而不是“部分人士”所指控般，反映的是2017年，即国阵政府执政时期的经济表现。

广告

“指控2018年税收并非反映同年经济局势，或不是希盟政府执政以后所落实的措施奏效是不正确的说法，也不符合国家法律规定下的税收制度。”

前朝政府的内阁部长，如前青年及体育部长凯里，以及前首相署部长兼马华总会长拿督斯里魏家祥皆批评林冠英指2018年直接税收的增加应归功于希盟策略的言论，凯里指税收增加是基于国际油价高涨，而魏家祥则表示，2018年的税收成果很大程度取决于2017年的投资环境及营业表现。

2018年直接税收高达1370亿林冠英发表文告重申，就如他昨日所说，2018年获得的直接税收高达1370亿3500万令吉，所计算在内的税收包括公司税、个人税收、石油税、产业盈利税、印花税、预扣税及纳闽商业活动税。

“因此，去年11.13%或137亿2000万令吉的税务增加，是根据2018年经济发展及评级的税收成绩，不是根据2017年的经济评级，如部分人士所指控般。”

“反之，这反映了经济的加强及发展，还有干净政府维护的能干、具公信力及透明原则。”

他也强调，1967年所得税法令下所征收，与公司、合作社及个人有关的税务早已在2000年就改为本年度税收评估制度，而不是以前一年的税收为准；而石油税也同样在2010年作出相同的改变。

广告

“根据本年度评估制度，举例来说，公司在2018年所缴的税，是公司根据将在2018年获得的收入所预测的应缴税务。”

至于产业盈利税及印花税，林冠英表示，同样不是计算前一年的税收，因为产业盈利税是根据产业抛售的那一年被征收，而印花税也是文件或协议签署或落实的那一年征收。（布城21日讯）财政部长林冠英强调，他昨日宣布的2018年内陆税收局直接税收数据，是同一年对公司及个人收入的征税所获得的税收，而不是“部分人士”所指控般，反映的是2017年，即国阵政府执政时期的经济表现。

“指控2018年税收并非反映同年经济局势，或不是希盟政府执政以后所落实的措施奏效是不正确的说法，也不符合国家法律规定下的税收制度。”

前朝政府的内阁部长，如前青年及体育部长凯里，以及前首相署部长兼马华总会长拿督斯里魏家祥皆批评林冠英指2018年直接税收的增加应归功于希盟策略的言论，凯里指税收增加是基于国际油价高涨，而魏家祥则表示，2018年的税收成果很大程度取决于2017年的投资环境及营业表现。

广告

2018年直接税收高达1370亿林冠英发表文告重申，就如他昨日所说，2018年获得的直接税收高达1370亿3500万令吉，所计算在内的税收包括公司税、个人税收、石油税、产业盈利税、印花税、预扣税及纳闽商业活动税。

“因此，去年11.13%或137亿2000万令吉的税务增加，是根据2018年经济发展及评级的税收成绩，不是根据2017年的经济评级，如部分人士所指控般。”

“反之，这反映了经济的加强及发展，还有干净政府维护的能干、具公信力及透明原则。”

他也强调，1967年所得税法令下所征收，与公司、合作社及个人有关的税务早已在2000年就改为本年度税收评估制度，而不是以前一年的税收为准；而石油税也同样在2010年作出相同的改变。

“根据本年度评估制度，举例来说，公司在2018年所缴的税，是公司根据将在2018年获得的收入所预测的应缴税务。”

至于产业盈利税及印花税，林冠英表示，同样不是计算前一年的税收，因为产业盈利税是根据产业抛售的那一年被征收，而印花税也是文件或协议签署或落实的那一年征收。（布城21日讯）财政部长林冠英强调，他昨日宣布的2018年内陆税收局直接税收数据，是同一年对公司及个人收入的征税所获得的税收，而不是“部分人士”所指控般，反映的是2017年，即国阵政府执政时期的经济表现。

“指控2018年税收并非反映同年经济局势，或不是希盟政府执政以后所落实的措施奏效是不正确的说法，也不符合国家法律规定下的税收制度。”

前朝政府的内阁部长，如前青年及体育部长凯里，以及前首相署部长兼马华总会长拿督斯里魏家祥皆批评林冠英指2018年直接税收的增加应归功于希盟策略的言论，凯里指税收增加是基于国际油价高涨，而魏家祥则表示，2018年的税收成果很大程度取决于2017年的投资环境及营业表现。

2018年直接税收高达1370亿

林冠英发表文告重申，就如他昨日所说，2018年获得的直接税收高达1370亿3500万令吉，所计算在内的税收包括公司税、个人税收、石油税、产业盈利税、印花税、预扣税及纳闽商业活动税。

“因此，去年11.13%或137亿2000万令吉的税务增加，是根据2018年经济发展及评级的税收成绩，不是根据2017年的经济评级，如部分人士所指控般。”

“反之，这反映了经济的加强及发展，还有干净政府维护的能干、具公信力及透明原则。”

他也强调，1967年所得税法令下所征收，与公司、合作社及个人有关的税务早已在2000年就改为本年度税收评估制度，而不是以前一年的税收为准；而石油税也同样在2010年作出相同的改变。

“根据本年度评估制度，举例来说，公司在2018年所缴的税，是公司根据将在2018年获得的收入所预测的应缴税务。”

至于产业盈利税及印花税，林冠英表示，同样不是计算前一年的税收，因为产业盈利税是根据产业抛售的那一年被征收，而印花税也是文件或协议签署或落实的那一年征收。

显示经济成长SST

实际税收比预期多34%

林冠英指出，希盟政府上台后落实的销售及服务税（SST），光是在第一年的实际税收表现，就比政府预期的多出34%。

“SST税收表现，显示了2018年的经济成长。”

他说，根据关税局的数据，2018年的SST税收达到54亿令吉，政府原本在SST自去年9月1日开跑后预计的SST税收为40亿令吉。

“这个（SST税收）增加是基于政府的措施，尤其是通过全国展开的交流及对话活动让商家更加了解（SST）。”

林冠英补充，财政部共举办了18场交流会，他也亲自出席了所有交流会，而关税局也举办活动确保商家真正了解并更好地遵守相关条例。

他强调，财政部将持续透明及有诚信地发表与国家经济相关，且根据事实与正确数据的文告。