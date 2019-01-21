ASFRC：债务水平不断上升·亚洲恐爆发金融危机 亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）提醒，全球债务水平不断上升，自2016年来提高27兆至244兆美元，明显冲击金融市场的稳定，亚洲可能爆发金融危机。

（吉隆坡21日讯）亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）提醒，全球债务水平不断上升，自2016年来提高27兆至244兆美元，明显冲击金融市场的稳定，亚洲可能爆发金融危机。

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该委员会今日在“债务上升和亚洲金融危机”研讨会发表声明说，在金融紧缩的情况下，债务水平持续上升，令人担忧。

声明说，债务水平上升也反映在国际资产负债表中，这也再次显示2008年之前存在的再融资和利率风险的证据。

纽西兰梅西大学的金融教授马丁杨说，全球债务相对国内经济成长（GDP）增长了318%，高于2008年全球金融危机期间的290%比率。

他说，债务水平过高是触发2008年金融危机的主因，从货币和财政角度来看，现在对类似崩溃的反应空间较小。

根据国际清算银行的数据，银行业也表明系统脆弱性增加。净国际银行资产负债表头寸显示了2008年全球金融危机之前存在的再融资风险和利率风险的证据。

胡永泰：应缩小官联公司规模

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谢富年东南亚研究所主席胡永泰今日说，政府应该缩小政府相关公司的规模，从官联公司开始来预防金融危机。

他说，政府必须要确保官联公司不会陷入财困，迫使政府要出手拯救，进而推高赤字，因此，官联公司应该缩小营运范畴。

他也说，政府也应该阻止垄断银行业，政府应该发出更多执照给中小型银行，以便中小型业者能够更容易取得融资。

他在亚洲影子金融监管委员会（ASFRC）“债务上升和亚洲金融危机”研讨会上，发表谈话。

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他说，很多官联公司在海外购买一些可疑的资产，他揶揄有一间官联公司甚至可以在新加坡买公寓来养牛。

新政府须关注3大问题

与此同时，胡永泰指出，有了一马发展公司的经验之后，新政府在应对金融危机必须要关注3大问题，第一是预防金融危机从大马开始，其二是大马必须要制定更有弹性的政策，来抵御海外引发的金融危机的蔓延，其三是提高大马抵抗金融风暴的能力。

“政府必须节约，不能过度借贷，以致陷入融资困境，因此，削减预算案赤字甚为重要和减少展延大型基建发展，以及以公开招标来取代直接谈商的模式。”

胡永泰说，赤字融资有必要谨慎的监督，政府目前已多元化借贷来源，向中国和日本借贷，此事肯定须谨慎处理。

他说，大马的中小型行业无法取得融资是导致中小型领域无法取得成长的主因，因为很多大银行无意借钱给中小企业。

应生产高端农产品

他认为，大马应该生产高端农产品，例如开发榴梿市场，与泰国竞争。

他说，大马2018年的成长会有点放缓，但如果大马跟随中国的脚步，会取得高素质的成长。