林冠英：巫伊领袖言论极端伤华社‧“马华应马上退出国阵” 财政部长兼行动党秘书长林冠英说，马华在政治上支持巫统及伊斯兰党还不要紧，但在巫伊两党领袖发表种族极端主义言论后，马华还为他们站台，就已触及红线（底线），马华应该要有明显的立场，马上退出国阵，向马来西亚社会证明马华不是出卖华教的政党。

（檳城‧北海21日讯）财政部长兼行动党秘书长林冠英说，马华在政治上支持巫统及伊斯兰党还不要紧，但在巫伊两党领袖发表种族极端主义言论后，马华还为他们站台，就已触及红线（底线），马华应该要有明显的立场，马上退出国阵，向马来西亚社会证明马华不是出卖华教的政党。

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他今日到北海斗母宫移交5万令吉选区拨款给该宫康乐组以主办新春活动时说，凡针对伤害华教及各族团结的言论，大家都必须把政治异见放一边，团结一致，不能与极端分子妥协。

指巫伊为激起种族情绪撒谎

他说，华教也属于马来西亚社会，华社效忠国家，可是巫伊两党为引起憎恨，不仅发表政府欲关闭宗教学校及非穆斯林不可当部长等言论，还以拨款予独中和3所民办大学课题来激起种族情绪，最可悲的是，当巫伊两党领袖发表这些言论后，马华领袖还能跟他们站在一起。

他说，政府拨款5000万给宗教学校，已证明不会关闭宗教学校，政府会以数据道出事实，但伊党主席拿督斯里哈迪阿旺及巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山昨日在金马仑为激起种族情绪而继续撒谎，这是非常严重的，若没马上“解毒”，就会引起马来社会的误会。

“当巫伊两党发表极端言论后，马华还跟他们站在一起，就会被说成马华都接受，华社也会接受，所以为表明这些是谎言，马华要有明显的立场，退出国阵。”

他说，马华的几个银行户头都已被冻结，但至今都不肯承认有收取1650万令吉的一马发展公司资金，这种领袖还能讲到多么正义，为什么马华本身就不肯调查，还出这笔来历不明的钱。

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他说，大选胜败乃兵家常事，但总不能出卖原则，大家应该团结一致，支持首相敦马哈迪面对种族极端分子。