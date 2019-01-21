“第三国产车拟交官联公司”‧魏家祥：林冠英怎么说？ 马华总会长拿督斯里魏家祥表示，财政部长林冠英曾承诺“不会用人民的钱发展第三国产车”，但如今可能获得第三国产车计划的公司都是政府官联公司，林冠英又怎么说？

（亚依淡21日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，财政部长林冠英曾承诺“不会用人民的钱发展第三国产车”，但如今可能获得第三国产车计划的公司都是政府官联公司，林冠英又怎么说？

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魏家祥今日在脸书发文说，根据报道，政府将于本月28日公布负责第三国产车计划的公司。

受点名公司皆官联公司

“值得留意的是，大马高科技工业政府集团（MIGHT）首席执行员特别点名2家可能获得此计划的公司，即Silterra及森那美（SimeDarby）都是政府官联公司。”

他说，Silterra的99%股份由国库控股（Khazanah）持有，它在首相敦马哈迪上一任掌政时代设立，曾在10年内创下73亿令吉亏损，行动党议员潘俭伟也曾于2008年质问Silterra的营运状况。

“若这次计划交到Silterra手上，掌握42国席的行动党会反对还是静静？而且这两家政府官联公司有动用政府资金吗？政府资金来自人民吗？”

指国家没钱又用人民钱

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他说，政府一边厢不断重复国家没钱，另一边厢却用人民的钱，大肆发展引人诟病的国产车和弯桥，这非常矛盾和讽刺。

“我国人口规模不大，国家汽车市场小，目前我国已拥有2个国产车品牌，即宝腾和第二国产车，前事不忘后事之师，敦马更应优先把资金投入发展公共交通系统，这比发展汽车工业更迫切。”

他指出，如果政府执意用人民的钱发展第三国产车，人民恐怕又要以更高的价格购买外国车，这将导致人民背负沈重的财务负担。

“一来，第三国产车没必要；二来，不应把人民的钱用在第三国产车，要人民来买单，林冠英，你怎么说？”