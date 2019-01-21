【暖势力】不忍垃圾处处污染环境·癌友为公园大扫除 因不忍心看到每天练气功的公园垃圾处处，郭林气功抗癌乐园安顺分站的一群癌友们，昨早一起清理公园垃圾，还公园清洁原貌，赢得在公园内休闲的公众人士赞赏。

清理公园后，癌友们都很高兴，右一为陈树坤。（图：星洲日报）

（安顺21日讯）因不忍心看到每天练气功的公园垃圾处处，郭林气功抗癌乐园安顺分站的一群癌友们，昨早一起清理公园垃圾，还公园清洁原貌，赢得在公园内休闲的公众人士赞赏。

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这群癌友们每天都在安顺旧法庭旁的河滨公园练气功，他们见到公园内有许多垃圾，已造成污染，在站长陈树坤的提议下，其中7名癌友和3名学员自行携带扫把用具，借用附近的公共垃圾桶，在公园内进行大扫除。

陈树坤：盼市会派人维持卫生

陈树坤向星洲日报说，公园内的垃圾除了有树叶外，还有保丽龙盒子、铝罐、玻璃瓶等物品，不仅影响公园内景观，更形成环境污染。

“我们甚至看到垃圾被吹到沟渠，导致沟渠塞有垃圾，而情况一直都没有获得改善。”

他表示，这群癌友们都是自动自发地清理公园，大伙儿合力将附近的公共垃圾桶推入公园，花了超过1个小时，才清理好公园内的垃圾。

“我们也希望癌友们的这项行动，能引起安顺市议会关注，派出足够的人手维持公园的清洁和卫生。”

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他表示，在他们清理公园后的隔天，也有一群在公园内练球的学生向他们看齐，也动手清理附近的垃圾。

癌友们借用附近公共垃圾桶，动手扫除垃圾。（图：星洲日报）