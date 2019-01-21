【暖势力】“助人是我生存动力”．失明女教师坚守讲台20余载 “我不想做一个苟延残喘的人，我想做一个正常的残疾人，所以失明后依然坚持站在讲台上成为教师。他们说我是‘中国大山里的海伦．凯勒’，其实他们不明白，如果我离开人群，病退回家休息，那就是把自己推向深渊。失明前，我用助人来融入人群，失明后，这同样是我的生存动力。”

刘芳在农村中学讲台坚守20多年，被称为“中国大山里的海伦．凯勒”。（图：星洲日报）

（中国贵州21日综合讯）“我不想做一个苟延残喘的人，我想做一个正常的残疾人，所以失明后依然坚持站在讲台上成为教师。他们说我是‘中国大山里的海伦．凯勒’，其实他们不明白，如果我离开人群，病退回家休息，那就是把自己推向深渊。失明前，我用助人来融入人群，失明后，这同样是我的生存动力。”

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这是一名教师在失明后的一段独白。她名为刘芳，出生于1971年，并非天生失明者，1997年因患视网膜色素变性而逐渐失明，直到2007年后彻底失明，从一名中文教师转当学校的心理教师，继续帮助学习压力沉重的莘莘学子。

获授“时代楷模”荣誉称号

从光明走向黑暗，刘芳没有被击倒，而是在农村中学讲台坚守20多年。因此她被中国媒体誉为“中国大山里的海伦．凯勒”，也获该国中共中央宣传部授予“时代楷模”的荣誉称号。

刘芳就职的学校位于贵州省贵阳市白云区第三中学，在教学楼二楼拐角处，有一间特殊的工作室即刘芳工作室，是该校的心理咨询室，也是学生们与刘芳谈心的地方。

中国贵州是贫困人口最多的省份，因此有许多孩子来自农村和进城务工的家庭，长期缺乏家人的关爱，而刘芳平日的工作便是成为这群孩子的好朋友。

学生心中大姐姐和良师

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她也是学生心中的大姐姐和良师。学生喜欢刘芳，在校园里会主动去搀扶刘芳，他们为能帮助刘老师而开心。这群孩子对刘芳而言也是她的幸福来源，彼此互相陪伴给予安慰。

在刘芳的办公桌旁的书柜上，有一栏堆满了档案袋。“里面是孩子们的‘小秘密’和内心的困惑，他们想和我说的话都可以写在里面。”她笑着说，“这都是孩子们留下来陪伴我的，你看我幸福吧！”

对于刚入学的新生，刘芳会为他们每人建立一个档案记录袋，学生可以将纸条偷偷塞进档案袋，或者主动把心事告诉刘芳，并在同事的协助下，刘芳在档案上记下学生3年的心理状况。

解决孩子心理问题

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不管是家长还是孩子都愿意主动与刘芳沟通。曾经有一位家长领着孩子找到刘芳，请她帮忙解决孩子的心理问题。

“我是一个盲人，他们在心理上会更信任我，更愿意讲出他们的故事，心情得到舒缓，最终会慢慢敞开心扉。”

该名孩子的父亲是保安，母亲做豆腐生意，父母望子成龙，对孩子寄予很大的希望。然而，孩子最近却多次有自杀的念头。

原因是这名孩子的成绩不好，梦想只是想成为一名豆腐师傅，因此他和父亲的期望目标大相径庭，孩子担心辜负家长的期盼而无形造成越滚越大的心理压力。

后来在刘芳的开解下，这对父母改变了心态，选择支持孩子的梦想，而孩子也在开导后状态越变越好。

培训教师关注儿童心理健康

刘芳的工作帮助了很多孩子和家庭，关注他们心理健康的工作得到学校和社会的认可。目前，刘芳面向贵州省各类乡村学校和教师开展名为“千校万师”和“四有三者”的培训活动，旨在让农村教师更多关注留守儿童的心理健康。

除了教职的工作以外，她也写书救助贫困儿童，并到中国各地演讲，以自身的经历鼓舞全国学生和其他残疾人士。

刘芳说，自己作为盲人也和其他人一样，心中都在追求平等的灵魂。

“作为一个盲人，能够做一些事，我觉得我产生的社会价值与社会对我的认可对等了。”