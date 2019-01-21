金马仑国席补选‧林吉祥：补选春节相差‧10天“游子能否回乡是关键” 行动党元老林吉祥指出，华人农历新年和金马仑国席补选投票日相差10天，希盟是否能号召到更多外地工作的游子回乡投票，将是希盟赢下这场补选的关键。

（金马仑21日讯）行动党元老林吉祥指出，华人农历新年和金马仑国席补选投票日相差10天，希盟是否能号召到更多外地工作的游子回乡投票，将是希盟赢下这场补选的关键。



他今日发表文告指出，在外地工作的金马仑华裔选民有上千人，如果他们回乡投票，将很可能必须在10天内回金马仑两次，加上所耗的回乡费用，这些游子选民是否会这么做？



他说，509全国大选时，金马仑国席有83.5%的华裔选民出来投票，希盟的候选人马诺佳兰那时获得了87.3%的华裔选票。而这里也有800名在外坡工作的印裔选民，他们是否也会回来投票？



“在509大选时，有70%的印裔选民出来投票，其中60%是投给马诺佳兰，我们这次能获得更多选票吗？另一个问题是，希盟是否能获得更多马来票和原住民票？一个研究报告指出，希盟上次只获得3%的马来票，以及11%的原住民票。”



另外，247名警员将在22日的提早投票中投下神圣一票，另有122张邮寄选票。金马仑国席有3万2009名注册选民，其中33.5%时马来选民、29.48%华裔、14.91%是印裔、原住民占21.59%，沙巴和砂拉越土著占0.18%，其他0.37%。



盼实现几乎不可能任务



林吉祥指出，要拿下金马仑国席补选，对希盟来说是一项几乎不可能的任务。但无可否认希盟的胜利也将是深具重大意义的，不只是对金马仑，对于在509投票改朝换代的大马人民也是一样。



“虽然希盟赢下金马仑补选是几乎不可能的事情，但经过了509大选的改朝换代后，大马子民应该勇于去梦想，并在1月26日实现这个几乎不可能的任务。”



垦殖民应以旺师傅为榜样



林吉祥指出，联邦土地发展局（FELDA）的年轻垦殖民应该以大马名厨拿督旺师傅（Chef Wan）作为榜样以成为世界冠军，而非效仿错误的榜样作示范，成为盗贼统治之王或恶魔。



他说，旺师父日前到双溪歌央垦殖民区，为希盟金马仑国席补选候选人拜票，成为了一大亮点，该区也是前首相拿督斯里纳吉和伊斯兰党主席哈迪阿旺去拜票的地方。



“旺师父发表了言论，指纳吉委任涉嫌贪污的前FELDA主席莫哈末依沙管理FELDA，导致管理失当，如果他见到这两人，他会赏他们巴掌。”



他说，当被询及纳吉指垦殖民获得高薪和奖励金，可被称为“黄金一代”的言论时，旺师父被惹怒了。旺师父本身才是应该被年轻垦殖民和马来西亚新生代效仿的“黄金标准”，不是纳吉。



他说，如果国阵候选人南利真的中选为金马仑国会议员，那么对方将会为纳吉担任首相时的3个败笔背书，即一马公司丑闻、没有把20万原住民纳入国家发展主流、以及对于FELDA垦殖民的背叛，这是金马仑选民想要看到的吗？