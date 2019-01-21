【暖势力】暖爸为单脚女儿开食店·这碗“央宗米线”吃了好感动 她是“央宗米线”食店的单脚天使，而这家食店是其爸爸为她而开；父女俩的故事经过媒体报道后，吸引大批暖心食客前往“央宗米线”捧场！

虽然只有一只左脚、双手手肘以下缺损，但徐又立个性乐观，又很会察言观色，如果发现爸爸心情不好，就安安静静在店里。（照片取自徐又立脸书）

（台湾21日讯）她是“央宗米线”食店的单脚天使，而这家食店是其爸爸为她而开；父女俩的故事经过媒体报道后，吸引大批暖心食客前往“央宗米线”捧场！

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这名天使是现年5岁的徐又立。取名“又立”，是因为这名爸爸希望女儿有朝一日能够坚强的站起来，面对人生。

这名爸爸表示，只要经营得下去，未来也会将店交给女儿，因为他深怕突然有一天他走了，女儿至少还有一间店可以自力更生；同时也非常感谢社会大众的支持。

根据台湾《苹果》报道，这名爸爸，徐姓男子是于5年前和前妻生下仅有单脚的女儿，备受社会瞩目。

除了继续与医院打官司外，为了生计，徐爸爸曾赴中国工作，因缘际会学会云南料理，并在两年前回到高雄，在三民区明贤街开设“央宗米线”，独自照顾女儿徐又立，让又立就读高雄市立裕诚幼儿园。

照9次超音波没发现异常

徐爸爸曾说，老天跟他开了一个玩笑，因为在妻子怀孕过程中，虽然照了9次超音波（胎儿）都是正常，可是当又立出生时，却只有一只左脚。

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他说，还好女儿个性乐观，从第一次喊他爸爸，到现在会自己吃饭，他觉得女儿很努力活在这个世界。

“不论生活或学业，我都很严格要求她，否则哪一天我死了，又立怎么办？”

报道提及，又立虽然只有5岁，只有一只左脚、双手手肘以下缺损，但是个性乐观，又很会察言观色，如果发现爸爸心情不好，就安安静静在店里，且会说：爸爸，今天生意不好，我们要节省一点。

媒体报道后民众捧场送暖

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徐又立和徐爸爸的故事经过媒体报道后，引起读者回响，其中一名读者施小姐表示，看到又立的故事，很感动。

“今天中午特别来央宗米线捧场，很好吃，要分享、介绍给朋友！”

徐爸爸坦言，以往店内生意不好，但随着读者看到又立的新闻后，纷纷前往店内消费，当天中午1时左右，就把一整天的货量都卖完，大约卖出七八十碗，忙到没时间跟客人讲话。

徐爸爸日前接受《苹果》访问时，一度传出因为资金不足要收掉“央宗米线”，但这两天店里生意逐见好转。

他说，开店两年来，生意都不算好，一天差不多只做两三千元的生意，但很感谢店里的员工，在低潮的时候，一直不离不弃。

他希望，生意好起来后，大家可以过个好年，可以包个红包给她们，让大家开心一下。

徐爸爸也很感谢今天来消费的客人，他希望生意可以越来越好，将来把店交给又立，能让她维持生活，不至匮乏。

网民：被父女笑容融化

有网民在“央宗米线”的脸书上留言，表示被笑容融化了，回高雄时去吃米线。

有网民表示，期待与美丽的小天使跟帅气的老板相遇；去吃好吃的米线，看看可爱的又立妹妹。

另外，也有网民说，没想到这个新闻《苹果》还有再追，真的很棒，谢谢你们带给大家这么正向的力量。

徐爸爸接受《苹果》访问时提及，他原本在中国的“央宗米线”担任总主厨，因为2016年返回高雄创业，朋友直接将店名让给他使用。

他说，店里的招牌有招牌央宗米线、花瓣过桥米线等等，其中花瓣过桥米线是加入玫瑰花瓣，让米线有淡淡花香，不会有油腻感。

他表示，云南当地因盛产花卉，因此也常拿来入菜，除了生食，也会拿来做煎蛋、煮汤。

他强调，台湾正宗云南料理较少，店内是用越南产的米线，这种进口米线，与云南当地的口感很接近，一样是纯米制成。

据了解，徐爸爸的“央宗米线”共有2间，分别设立在高雄市三民区明贤街55号上，另一间则在新光三越，营业时间从每天上午11时许到下午2时许，下午5时许到晚上9时许，每星期一公休。

徐爸爸表示，非常感谢社会大众的支持，他会更加努力让大家吃到最好的美食，也期待大家能到店里看看他的宝贝女儿徐又立。