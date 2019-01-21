发表掌掴纳吉论遭炮轰‧旺师傅IG道歉 因发表“掌掴纳吉”论而引起网民不满，并面对网民发起杯葛行动的大马名厨拿督旺师傅（Chef Wan），今早向前首相纳吉道歉，更声称自己是“被魔鬼附身”才使用粗俗语言。

（八打灵再也21日讯）因发表“掌掴纳吉”论而引起网民不满，并面对网民发起杯葛行动的大马名厨拿督旺师傅（Chef Wan），今早向前首相纳吉道歉，更声称自己是“被魔鬼附身”才使用粗俗语言。

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AstroGo Shop脸书专页遭洗版

旺师傅日前不满前朝政府对垦殖区的政策，而对纳吉破口大骂，由于所用字眼粗俗，而遭到许多网民炮轰其言行有失分寸形象受损；旺师傅最终在发表上述言论不到24小时后，透过个人IG账号发文道歉。

随着旺师傅发表掌掴论后，部分网民发起杯葛行动，导致其代言的Astro购物网站Go Shop脸书专页遭逾千名网民以“杯葛GoShop”留言洗版，甚至气愤表示“若旺师傅不道歉就拒绝购买任何GoShop推广的产品”，有者扬言杯葛旺师傅开设的餐馆（Chef Wan's Kitchen）。

旺师傅过后在个人IG致歉，并解释自己是因为当时气愤过头，在激动之时使用了粗俗字眼，“今早我向纳吉道歉，因为我在最愤怒的时候使用了粗俗的语言……我是被魔鬼附身才发怒。”

他帖文道：“如果我们犯下大错，就应勇于道歉，抛下自己的身分地位承认错误。”

旺师傅表示，他不想感谢纳吉对国家所作出的贡献，尽管他不想成为一个不懂得感恩的人。

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他在之前曾表示不满纳吉在提高垦殖区水平的同时，却在垦殖身上偷钱导致有关公司倒闭。

旺师傅也指发起杯葛行动的网民是纳吉的支持者，更形容他们为拍马屁的奉承者（kaki mengampu danmembodek）。

“对于纳吉的支持者，我希望你们不要继续煽动情绪，我不在乎你们是否理会我，我只想发表自己的想法。”

询及代言人言行会否影响购物网站Go Shop的产品销量时，Astro以低调处理为由不愿发表任何谈话。