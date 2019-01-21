律师公会：司法界各方友好情谊．“不会危害司法公正” 大马律师公会主席乔治瓦鲁格斯强调，司法机构、总检察署及律师公会成员之间的友好情谊，不会以任何方式危害司法行政的完整及公正性。

（八打灵再也21日讯）大马律师公会主席乔治瓦鲁格斯强调，司法机构、总检察署及律师公会成员之间的友好情谊，不会以任何方式危害司法行政的完整及公正性。

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乔治瓦鲁格斯今日发表文告说，司法机构独立履行司法公正的角色，并不会因为这种社交活动而受到损害。

他说，对于外界针对联邦法院首席大法官里察马拉尊、总检察长汤米汤姆斯等人在2019年东马司法年宴共舞的视频，作出奇怪的反应及毫无根据的批评感到震惊。

“涉及司法行政部份或所有利益相关者的社交聚会及活动，出席者是在非正式场合进行互动，这并不是什么新鲜事，多年来一直是司空见惯的场合。

“因此，要求联邦法院首席大法官及总检察长辞职，以及首席大法官因涉嫌行为不当而被纪律处分，是完全错误、不合时宜及毫无根据的。”

他表示，律师公会也谴责那些试图政治化社交活动的人士。