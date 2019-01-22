州内阁11部门违宪？·刘静芝：交总检察署研究 （亚庇21日讯）沙巴副首长拿督刘静芝否认沙巴州内阁违反州宪法，也没有超过州宪法规定的人数；她形容指责州内阁违法是“一派胡言”。

（亚庇21日讯）沙巴副首长拿督刘静芝否认沙巴州内阁违反州宪法，也没有超过州宪法规定的人数；她形容指责州内阁违法是“一派胡言”。

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她说，首席部长拿督斯里沙菲益阿达在委任内阁成员时，肯定经过一番深思熟虑，且小心谨慎。

“无论如何，我们会将此事移交总检察署去研究，我不相信我们（沙巴州政府）违宪。”

刘静芝也是旅游、文化及环境部长。她今日代表首长拿督斯里沙菲益，在必打卡士神山游击队纪念公园向英雄烈士追悼后，受访时发表上述言论。

社运分子批11部门违宪

社运分子再纳阿嘉玛因批评沙巴州政府有超过11个部门涉嫌违反州宪法。

刘静芝说：“我不想用‘垃圾’来形容（再纳阿嘉玛因的言论），但它真的就是垃圾！”

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网媒《今日自由大马》引述再纳阿嘉玛因说，根据沙巴宪法第6（2）条文，内阁由首长及不超过10名，或不少过4名部长所组成。再纳阿嘉玛因说，惟新州政府却有11个部门，他认为沙巴州宪法在不经过正常管道下被“修改”。

沙巴州宪法第6（2）条文阐明，内阁由首长及不超过10名，或不少过4名“成员”（或被称为部长）所组成。

资深律师：包括首长11人就行

沙巴一名资深律师对《星洲日报》指出，只有州内阁成员，包括州首长在内不过过11人就行，至于多少个部门或部长不同名称都无所胃。

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这名要求姓名不见报的律师指出，州宪法已清楚阐明，内阁包括首长在内最多11人，最少5人；州宪法完全没有提到部门。

“换言之，州政府可以成立多个部门，只要内阁成员不超过州宪法规定就行。”

他举例，每次新州内阁成立，内阁成员在州元首面前宣誓，只是宣誓他们为内阁成员，并不是宣誓他们为哪一个部门的部长；州助理部长也是一样只宣誓为州助理部长，不是宣誓为某个特定部门的助理部长。

沙菲益身兼州财政部长，其他部门则是：（一）副首长兼贸易及工业部长拿督斯里马迪乌斯、（二）副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝、（三）副首长兼地政及房屋部长拿督赵占山巴贡、（四）基设发展部长拿督彼得安东尼、（五）农业及食品工业部长拿督王鸿俊、（六）卫生及人民和谐部长拿督黄天发、（七）教育及革新部长拿督尤索耶谷、（八）乡村发展部长拿督依温贝尼迪、（九）土著法律及事务部长拿督艾迪莫达，以及（十）青体部长拿督潘明丰。

国阵时期以前首长丹斯里慕沙阿曼为首的州政府，除了慕沙身兼财政部长，其他部门则是：（一）副首长兼农业及食品工业部长拿督耶也胡先、（二）副首长兼基设发展部长丹斯里百林、（三）副首长兼工业发展部长拿督陈树杰、（四）青体部长已故拿督道菲、（五）资源发展及资讯工艺部长已故拿督西林岸、（六）乡村发展部长拿督拉丁马礼、（七）社会发展及消费人事务部长拿督再娜阿末、（八）旅游、文化及环境部长拿督马西迪、（九）地政及房屋部长拿督哈芝芝、（十）特别事务部长拿督张志刚。

对比前朝，新州政府调整了两个部门，分别是资源发展及资讯工艺部易名为教育及革新部，以及社会发展及消费人事务部易名为卫生及人民和谐部。