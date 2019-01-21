收工开工宴订单减少‧林德来：团圆饭订满 马来西亚雪隆姑苏慎忠行餐饮业公会会长拿督林德来说，餐饮业者今年接获的团圆饭订单较私人企业收工及开工宴订单多。

（档案照）

（八打灵再也21日讯）马来西亚雪隆姑苏慎忠行餐饮业公会会长拿督林德来说，餐饮业者今年接获的团圆饭订单较私人企业收工及开工宴订单多。

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他接受电访时说，受各种因素影响，餐饮业者接获私人企业的收工或开工宴订单已减少，但晚餐时段的团圆饭订单已满。

“餐馆推出的团圆饭晚餐时间分为傍晚6时及晚上8时，目前团圆饭订单已满了。”

他说，餐馆提供各类型的团圆套餐，消费者可依据消费能力选择可负担的套餐，因此即使食材如海产价格调涨，也不影响消费者前来餐馆吃团圆饭，今年的团圆饭订单数量与去年不相上下。

“餐馆推出的菜单一般上有6至7道菜，我们可以从各类食材售价的调幅拉长补短。”

此外，林德来表示，业者长期面对人手短缺问题，但并非因业者不愿聘请本地劳工，而是因为国人不愿从事餐饮业的工作。

因此，他希望政府在新的一年将外劳政策明朗化，让业者聘请外劳以缓解人手不足的问题。