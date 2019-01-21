古拉：不评论跳舞事件．“司法没妥协最重要” 针对联邦法院首席大法官和总检察长在司法年晚宴上跳舞事件，人力资源部长古拉不愿置评，指应该由掌管法律事务的部长回应，并强调最重要的是（司法）并没有出现任何妥协。

古拉（左二）呼吁金马仑外地选民回来投票，履行公民职责。左一为金宝区国会议员苏建祥，左三为霹雳州行政议员拿督斯里莫哈末尼查。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保21日讯）针对联邦法院首席大法官和总检察长在司法年晚宴上跳舞事件，人力资源部长古拉不愿置评，指应该由掌管法律事务的部长回应，并强调最重要的是（司法）并没有出现任何妥协。

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“我认为最重要的是，是否有任何妥协出现？没有，不是吗？我曾受英文教育，我们和法官、总检察长交往是很正常的，那并不显示出……如同一些人说的，那些去年在公众场合跳舞的人对一马发展公司妥协，他们跳舞的同时也享用公众钱财，但人民不知道，所以我们必须看到这一点。”

他今天在怡保昆仑朱罗兴都庙出席大宝森节庆典时，询及此事时说，那是一项律师间的传统。

他表示，他当上部长7个月后，常被一些部长告知，照顾好自己的部门，不要“干扰”其他部门的事务，“人力资源部事务与数个部门包括卫生部、内政部、外交部等重叠，因此最好是我管好自己部门的事。”

媒体请他以律师身份回应时，他表示，自己已将律师所卖掉，不再是律师，只是履行部长职务，请媒体问与其部门相关的问题，他愿意回答任何相关的问题。

希盟须多接触原住民

针对金马仑补选，原住民是否会给予希盟支持，古拉表示，这是一个艰难的任务，必须与原住民进行更多接触，但希盟有信心在执政7个月后迎来的这项考验中，人民会给予支持。

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他说，许多原住民不知道原住民发展局（JAKOA）是在联邦政府之下，因为国阵误导他们指该局是在国阵之下。

“我们关注的是，金马仑有许多外地选民，我们吁请他们请回来履行公民职责，也呼吁作为决定性因素的原住民想清楚，整个大马已投选出新政府，我相信你不要回到旧政府怀中。”