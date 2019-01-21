聂纳兹米：司法人员须维护形象·希盟应与过去立场一致 公正党斯迪亚旺沙国会议员聂纳兹米说，联邦法院首席大法官里察马拉尊、总检察长汤米汤姆斯等人在2019年东马司法年晚宴共舞是法律界的传统，问题不在于跳舞本身，而是在于不同分支之间没有保持专业的距离。

（八打灵再也21日讯）公正党斯迪亚旺沙国会议员聂纳兹米说，联邦法院首席大法官里察马拉尊、总检察长汤米汤姆斯等人在2019年东马司法年晚宴共舞是法律界的传统，问题不在于跳舞本身，而是在于不同分支之间没有保持专业的距离。

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他日前在其脸书专页帖文表示，之前的在野党曾在各种事件中，批评国阵没有保持专业距离，而人民投票支持改变，因为他们希望政府保持一个更高的标准。

“至少，我们应该为过去的所作出批评保持一致的立场。就如同英国重要案例‘R v Sussex Justices,ex pMcCarthy’中的一句判词，即正义不仅要伸张，还须彰显于人前。”

他指出，有部份人提到，政府各分支的主要法律代表共舞，以及共舞的传统不应成为课题，但他认为，司法和行政人员，必须在官方活动中维护其咎的公正及诚信的形象。

“这是法律界传统的一部份。我在英国伦敦修读法律，我没有成为执业律师，而我和法律界打交道，是我在国阵执政时期被押往法庭的时候。

“但我欣赏整个传统，包括普通法，因为我相信它有其价值和优势。”

传统须与时并进非一成不变

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此外，他也形容联邦法院首席大法官及总检察长上台跳舞是传统，这与我国的童婚的情况一样。“是的，这是传统。但在我国部份地区的童婚也是如此。

我们想要改变它（童婚）对吧？传统不是一成不变的，必须与时并进。”

不过，他的这番谈话引起党内外人士在社交媒体上的抨击，包括之前公正党中委拉蒂花，就质疑聂纳兹米做出这种对比，是否“哪里有问题？”。

她说：“将律师公会的传统和童婚做对比，这是什么垃圾。你到底有什么问题？”