搜救队寻获坠海人车·车被吊起图为旧照 槟城大桥车祸，20岁学院生连人带车坠海意外，搜救队在今午才确定找到车辆，但今早就有人误传寻获车辆和死者的消息，引起混淆。槟州总警长纳仁曾就此澄清，并吁请民众勿听信或转发任何不确实的消息和网络旧闻。

2012年槟城大桥发生首宗连人带车坠海案，图为当时坠海车辆被吊起的档案照。（图：星洲日报）

（槟城21日讯）槟城大桥车祸，20岁学院生连人带车坠海意外，搜救队在今午才确定找到车辆，但今早就有人误传寻获车辆和死者的消息，引起混淆。槟州总警长纳仁曾就此澄清，并吁请民众勿听信或转发任何不确实的消息和网络旧闻。

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搜救单位今早开始在现场海域寻找昨日凌晨在槟城大桥翻落并沉入海里的马自达白色休旅车（Mazda CX5）和失踪司机，直到今午4时许潜水员才寻获该车辆，但今早在社交网络出现报道，言之凿凿指坠海汽车已寻获且被吊起，以及20岁男司机梅匀鉼溺死的消息，甚至还附上一张车辆被吊起的照片（实为2012年槟城大桥首宗连人带车坠海意外的旧照）。

有关消息在社交媒体曝光后，引起网民热传，甚至还有媒体在脸书发出错误讯息，但过后已删除。

今早疯传的讯息其实是2012年11月1日的旧闻，那是槟城大桥首宗连人带车坠海且司机溺死案，车辆被吊起的情况。当年的车祸，导致一名24岁的华裔青年丧命，其车子在离车祸现场约100公尺的海底处被发现。

槟总警长：调查车祸真相

槟总警长纳仁今早到瀑布路巡视大宝森节庆典情况时，作出上述澄清和呼吁。

他也证实，驾车撞上失踪者车辆的印裔青年，也是失踪者的朋友，因受伤仍在医院留医，警方正调查这宗骇人车祸的真相。