槟总警长：网上假消息别相信‧“坠海人车未寻获” 槟城大桥连人带车坠海失踪的青年和其汽车已寻获？不，那是假消息，槟州总警长纳仁吁请民众，勿听信或转发社交媒体的假消息或网路旧闻，而搜救队仍在寻找该青年和其汽车。

2012年槟城大桥发生首宗连人带车坠海案，图为当时坠海车辆被吊起的档案照。（图：星洲日报）

（槟城21日讯）槟城大桥连人带车坠海失踪的青年和其汽车已寻获？不，那是假消息，槟州总警长纳仁吁请民众，勿听信或转发社交媒体的假消息或网路旧闻，而搜救队仍在寻找该青年和其汽车。

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搜救单位今早在现场海域寻找昨日凌晨在槟城大桥翻落并沉入海里的马自达白色休旅车（Mazda CX5）和失踪司机，但网络却流传出搜救队已找到并吊起车子，以及20岁男司机梅匀鉼溺死的消息，而且还附上一张车辆被吊起的照片（实为2012年槟城大桥首宗连人带车坠海意外的旧照）。有关消息在社交媒体曝光后，引起网民热传，甚至有媒体在脸书发出错误讯息，但过后已删除。

槟总警长纳仁随后澄清，今早疯传的讯息其实是2012年11月1日的新闻，那是槟城大桥首宗轿车坠海且司机溺死案，车辆被吊起的情况。当年的车祸，导致一名24岁的华裔青年丧命，其车子在离车祸现场约100公尺的海底处被发现。

纳仁今日在瀑布路巡视大宝森节庆典情况并受询时，也促请民众勿胡乱揣测情况。

肇祸青年是失踪者朋友

他证实，驾车撞上失踪者车辆的印裔青年，也是失踪者的朋友，因受伤仍在医院留医，警方正调查这宗骇人车祸的真相。

另一方面，纳仁说，槟警派出1300人驻守和维持大宝森节庆典会场秩序，确保信徒、民众及旅客在安全及和谐的气氛下欢庆节日。