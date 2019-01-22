莱士胡先否认开22区部·土团入沙协商中 （亚庇21日讯）土团党策略总监拿督莱士胡先今日否认土团党已东渡沙巴，并在沙巴开设22个区部的指控，强调土团党东渡沙巴一事仍未有定案。

（亚庇21日讯）土团党策略总监拿督莱士胡先今日否认土团党已东渡沙巴，并在沙巴开设22个区部的指控，强调土团党东渡沙巴一事仍未有定案。

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尊重与民兴党承诺

莱士指出，土团党仍在与沙巴人民复兴党就进入沙巴开设区部的事宜进行协商中，现阶段还没有任何实质的定案，他们也会尊重与民兴党之间的关系与承诺。

他说，任何成立区部的宣布都应由党中央公布，而非由一个穆斯林的非政府领袖“代为公布”，同时他也否认曾派发任何入党申请表格予该组织。

“我负责管理党员的事宜，但我不曾发放任何入党申请表格（予该组织），我也不清楚他们从何处拿到表格。”

莱士胡先是在今日受询有关马来西亚伊斯兰福利及宣教组织沙巴分会主席莫哈末阿克占日前宣布，土团党已东渡沙巴及开设22个区部一事时，向记者这么表示。

至于阿克占称已成立22个区部，莱士指党内领袖们都对该“22个新成立区部”毫无头绪，强调任何区部或支部的成立都必须获得党中央的批准，但目前该党未批准任何在沙巴开设区部或支部的申请。

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阿克占日前在“接收”2000人申请加入土团党的入党表格时，称已在沙巴为土团党招收到超过2万名党员，并已成立了22个区部。

只有敦马慕尤丁有权宣布

此外，莱士也强调，只有土团党主席敦马哈迪或党总裁丹斯里慕尤丁才有权作出东渡沙巴和开设新区部等的重要宣布。

“相关宣布不可能来自沙巴的某一个人，这（阿克占的宣布）是不合理和妥当的行为。”

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他也重申，该党在作出任何宣布或决定前，会尊重沙巴盟友的意见和看法，况且他们仍在与民兴党就此事进行协商中。

土团在沙设22区部？

蓝眼副主席：不知情

沙巴公正党副主席阿旺胡赛因今日表示，他对有报导指土团党已在沙巴开设22个区部的事情不知情，也不确定此事是否属实。

阿旺胡赛因：去问刘静芝

阿旺指出，土团党属希望联盟的一分子，理应可以东渡沙巴，惟土团党已与沙巴人民复兴党有著不东渡沙巴的协议，此事须征求其他希盟成员党的意见。

“目前我也只是透过报章报导获悉土团党已经东渡沙巴和开设区部，不过土团党迄今未曾就此事发表正式声明。”

阿旺胡赛因也是必打丹区国会议员。他今日在必打丹民众会堂出席沙巴国民登记局补发身份证与报生证予相关文件被大火烧毁的必打丹巴西布迪村民后，受询土团党已在沙巴开设区部一事置评时，向记者这么表示。

至于沙巴希盟乃至沙巴公正党如何看待土团党东渡沙巴的事情，阿旺指他无权置评此事，并要求记者向沙巴希盟主席拿督刘静芝求证此事。

2000人申请加入土团

有媒体报导，指马来西亚伊斯兰福利及宣教组织沙巴分会主席莫哈末阿克占已在沙巴为土团党招收到超过2万名党员，并已成立22个区部。

莫哈末阿克占是在日前接受2000人申请加入土团党的入党申请表格后，向记者这么表示，并相信日后会有更多人加入土团党。

他说，尽管民兴党已表明不希望土团党进入沙巴，但他认为，这只是民兴党的看法，沙巴人民有权加入他们属意的政党，民兴党也不应把土团党视为威胁。

民望党挺土团进驻

较早前，沙巴人民希望党主席拿督拉京奥津公开表明，该党欢迎土团党在沙巴开设区部和招收党员，而他在大选后也一直积极与土团党的领导层接洽，希望土团党能进入沙巴。

而多名前沙巴巫统国州议员及区部主席在去年杪集体宣布退党时，也因邀请土团党最高理事出席“观礼”，引起民众揣测，质疑他们要退出巫统，加入土团党。

沙菲益多次“提醒”土团

民兴党主席兼沙巴首长拿督斯里沙菲益阿达及该党多名领袖不断“提醒”土团党，指土团党曾向民兴党承诺不会东渡沙巴一事，并希望土团党能遵守承诺。

土团党主席兼首相敦马哈迪最终表态，指土团党无意在沙巴开设区部，但该党不阻止沙巴人加入该党，建议他们成为该党的直属党员。