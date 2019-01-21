“国会可废煽动法” ·苏仁登：阿都阿兹错指须御准 捍卫自由律师团（LFL）顾问苏仁登批评律师丹斯里阿都阿兹指1948年煽动法令必须获得马来统治者的御准才能废除的言论，强调这番言论是错误的，因为煽动法令是个只需要国会简单大多数就能废除的法令。

（吉隆坡21日讯）捍卫自由律师团（LFL）顾问苏仁登批评律师丹斯里阿都阿兹指1948年煽动法令必须获得马来统治者的御准才能废除的言论，强调这番言论是错误的，因为煽动法令是个只需要国会简单大多数就能废除的法令。

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他也谴责阿都阿兹忽略了联邦宪法第10（1a）条文赋予大马人民的言论自由，包括呼吁或推动废除任何法令。他强调，阿都阿兹不应单凭联邦宪法的一部份内容，而是以联邦宪法整体来进行诠释及解读。

苏仁登通过捍卫自由律师团发表文告说，相信这是对联邦宪法及1948年煽动法令之间的严重误解及错误解读。

“阿都阿兹声称煽动法令是在联邦宪法第10（4）条文下制定，而根据第159（5）条文，任何在第10（4）条文下成立的法令必须获得马来统治者的御准才能废除，他简直是大错特错。”

煽动法在宪法前已存在

“第一，煽动法令并不是，也不可能是在联邦宪法第10（4）条文下成立的，因为在英殖民时代煽动法令于1948年成立时，联邦宪法本身并不存在，宪法是在9年后，也就是1957年时成立。”

“阿都阿兹忽略了这个事实，迫切地捍卫压迫性的煽动法令是令人感到惊讶的。”

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苏仁登表示，联邦宪法第63（4）条文也将煽动法令从其他在第10（4）条文下通过的法令分开，显然煽动法令并非阿都阿兹所言般是在第10（4）条文下成立的。

他也强调，煽动法令是我国独立以后被带进来的英国刑事条例，甚至是个不曾在大马国会被通过，不完整的殖民法令。

指人民有权要求废除法令

苏仁登更直言，阿都阿兹指废除煽动法令的行为是具煽动性的说法更是让他本人显得荒谬可笑。

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“国会有权及责任废除或修法，因此人民要求国会或政府废除任何法令，包括煽动法令从来都不是煽动性的行为；阿都阿兹指根据煽动法令第3（1f）条文，要求废除这个法令是煽动性行为，是具误导性的说法，而且可笑。”

“第3（1f）法令只阐明质问公民权、国家语言、马来人的特别地位及统治者主权才属于煽动性行为，要求废除或废除煽动法令与质问上述议题无关，因此不是煽动性行为。”

他表示，捍卫自由律师团坚持认为，1948年煽动法令是压迫性及不民主的法令，必须在下一次的国会废除，以配合希望联盟的竞选承诺。

“阿都阿兹、巫统及一些右派组织继续捍卫这个英殖民留下来，与我国独立的展望相反的压迫性法令简直就是可恶。”