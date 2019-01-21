教部：小三双语课本直接谈判印制中三数理课本公开招标 教育部指出，备受争议的2019学年双语课程计划（DLP）课本是以两种方式，即直接谈判及公开招标进行。

（布城21日讯）教育部指出，备受争议的2019学年双语课程计划（DLP）课本是以两种方式，即直接谈判及公开招标进行。

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该部是针对大马巫裔印刷商协会（PPPMM）18日的文告说，通过直接谈判的双语课程计划课本是小学三年级的科学及数学课本，以给予国家语文出版局（DBP）重新印刷26万6110本课本，符合1974年国家行动理事会的决定，即国家语文出版局负责出版小学课本。

文告说，出版10万8680本双语课程计划的中三科学及数学课本，则由教育部进行公开招标。

因此，该部对私人出版社涉以直接谈判，获得出版所有双语课程计划课本的指控作出否认。

该部解释，财政部13日发出的文告是针对财政部允许教育部向国家语文出版局进行直接谈判出版小学的双语课程计划课本，就如财政部于2018年9月18日获得的特别批准信。

“出版中学的双语课程计划课本则是由教育部进行公开招标。因此，教育部如往常一般，在官网的e-Perolehan刊登广告，为中三科学及数学课本进行公开招标。”

公开招标过程涉三委会

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公开招标以透明的方式进行，过程涉及三个委员会，分别是由投标者提供的材料鉴定委员会、出版社或公司能力鉴定委员会及价格鉴定委员会。

“上述三个委员会给予的分数已被采购局考量；该局是由教育部（发展）副秘书为首，成员包括财政部代表、公共工程局代表及3名教育部小组秘书。所有招标是以透明及廉政方式进行。”

该部希望这项说明能给予民众对于双语课程计划课本出版过程的真实情景，并表示该部正采取必要的行动，尽快为中学生提供双语课程计划课本。