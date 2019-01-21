第16任元首后日选出．当选者至少须获5票 来临的星期四（24日）将推选第16任国家元首，元首候选人必须获得5名统治者的支持票才能当选。

（吉隆坡21日讯）来临的星期四（24日）将推选第16任国家元首，元首候选人必须获得5名统治者的支持票才能当选。

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马来统治者理事会是根据宪法第3附表和马来统治者条例，每5年遴选国家元首一次。

根据马来统治者理事会官网，推选最高元首是通过秘密投票的方式进行，选票上没有编号，并使用相同的笔和墨水注记。

结果宣布后须毁掉选票

选票随后投入投票箱内，投票结果一宣布，所有选票必须在一众统治者面前被焚烧或弄成碎片。

当中最资浅的统治者，而且没有被提名为国家元首和副元首的候选人负责与掌玺大臣一起算票。现场只能有统治者、掌玺大臣和统治者会议助理秘书在场。

投选时，掌玺大臣派选票给每一名马来统治者，每名马来统治者须在选票写下意见，即候选人适合或不适合被选为国家元首，当选者至少必须获得5票。

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如果获选的统治者不接受继任国家元首献议，或是无法获得足够票数，则必须重选。重选时须在名单中提名轮任的统治者进行重选，直到选出为止。

在该名统治者接受国家元首的献议后，遴选程序才完成，随后马来统治者理事会就会宣布新任国家元首，任期为5年。

国家元首必须是由马来统治者理事会在统治者会议上，从9个马来州属的世袭统治者中，选出一名资历最高的统治者来担任国家元首，另一人出任副元首。

根据1957年拟定的名单，排名按照各州的统治者的资历而定，有资格轮任国家元首的马来州属统治者为森美兰州最高统治者、雪兰莪州苏丹、玻璃市州拉惹、登嘉楼州苏丹、吉打州苏丹、吉兰丹州苏丹、彭亨州苏丹、柔佛州苏丹及霹雳州苏丹。