马航：是切片和牛及章鱼‧机内杂志美食照非猪肉
2019-01-21 19:19
马航：是切片和牛及章鱼‧机内杂志美食照非猪肉
马航澄清，该航空公司2019年1月份机内杂志“Going Places”中所刊登的美食照片并不是猪肉，而是切片和牛及章鱼。
（吉隆坡21日讯）马航澄清，该航空公司2019年1月份机内杂志“Going Places”中所刊登的美食照片并不是猪肉，而是切片和牛及章鱼。
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马航发文告表示，他们对所刊登的照片造成困扰深感抱歉；引起困扰的照片实际上是杂志中的其中一则餐厅广告，内容为相关餐厅的重点菜色。
“马航提供飞往世界各地的服务，有来自世界各地的乘客；和其他生活杂志的目的一样，这广告的目的是要向世界各地的游客推荐这餐厅。
土权炮轰不尊重穆斯林
日前，马来土著权威组织（Perkasa）炮轰马航不尊重穆斯林，在机内杂志刊登猪肉照片，马航就此事作出澄清。
也有网民在社交媒体上载该杂志相关页面，指他30多年来乘搭马航，第一次看见该杂志刊登那么明显的“猪肉”，同时他对马航在这些课题没保持敏感度表示不解。
文章来源：星洲日报·2019.01.21
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