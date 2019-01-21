马航：是切片和牛及章鱼‧机内杂志美食照非猪肉 马航澄清，该航空公司2019年1月份机内杂志“Going Places”中所刊登的美食照片并不是猪肉，而是切片和牛及章鱼。

网民指马航2019年1月份機内杂志“Go i n gPlaces”中刊登猪肉照，较後马航澄清照片上的实际上是切片和牛及章鱼。（照片取自马来西亚前锋报网站）

（吉隆坡21日讯）马航澄清，该航空公司2019年1月份机内杂志“Going Places”中所刊登的美食照片并不是猪肉，而是切片和牛及章鱼。

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马航发文告表示，他们对所刊登的照片造成困扰深感抱歉；引起困扰的照片实际上是杂志中的其中一则餐厅广告，内容为相关餐厅的重点菜色。

“马航提供飞往世界各地的服务，有来自世界各地的乘客；和其他生活杂志的目的一样，这广告的目的是要向世界各地的游客推荐这餐厅。

土权炮轰不尊重穆斯林

日前，马来土著权威组织（Perkasa）炮轰马航不尊重穆斯林，在机内杂志刊登猪肉照片，马航就此事作出澄清。

也有网民在社交媒体上载该杂志相关页面，指他30多年来乘搭马航，第一次看见该杂志刊登那么明显的“猪肉”，同时他对马航在这些课题没保持敏感度表示不解。