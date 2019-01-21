赛城一理中宿舍厨房被关闭‧学生续获供应餐饮 教育部驳斥社交媒体传闻，否认赛城斯里布特里理科中学宿舍食堂厨房因卫生部取缔，长达14天没有餐饮供应。

（布城21日讯）教育部驳斥社交媒体传闻，否认赛城斯里布特里理科中学宿舍食堂厨房因卫生部取缔，长达14天没有餐饮供应。

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网传14天没餐饮供应

教育部今天发文告说，雪兰莪州教育局已准备临时应急承包商，在该食堂厨房自1月10日起暂时关闭期间，为学生供应餐饮。

“为了学生的权益，在这14天内准备了应急承包商，准时为该校850名寄宿生供应足够的食物。”

卫生部基于清洁卫生取缔该宿舍厨房，教育部说，当局正考虑采取更严厉行动，以维护学生的福利。

此外，学校管理层也受促加强监督，确保食堂食物品质符合教育部规定。

教育部强调，该部门会与卫生部合作，确保学校宿舍食堂和厨房的卫生。

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该部门指出，被取缔的食堂承包商曾接获寄宿学校及卓越学校管理组发出的警告，而该承包商在去年年底学校假期本应有足够时间，却没有加以改善和进行清洁工作。