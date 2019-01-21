超过百姓2万%比首相薪水高·政企CEO年薪平均550万 官联公司首席执行员获得的补贴及花红，竟比国内平民百姓的年收入高出近2万3000%，年收入也比首相和部长的薪水高出许多！

（吉隆坡21日讯）官联公司首席执行员获得的补贴及花红，竟比国内平民百姓的年收入高出近2万3000%，年收入也比首相和部长的薪水高出许多！

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经济学家：太高薪不合理

经济学家认为，政府在调整官联公司董事部的薪资时应该以包括花红在内的年收入作为考量，因为大部份官联公司首席执行员的薪资都是过高，甚至不合理的。

根据英文报章《新海峡时报》的报道，经济学家指出，对比市场拥有大量人才，还有官联公司属于公共服务领域，官联公司首席执行员的薪资及花红逐年增加是“说不过去”的。

一项根据彭博社最新数据及年度报告，针对大马富时综合指数30大成份股的分析显示官联公司的首席执行员一年平均薪资高达550万令吉。

这批官联公司首席执行员的平均补贴，甚至是大马人年收入中位数的2万2816%或229倍。

根据大马统计局的最新报告，大马人在2017年的月薪中位数为2160令吉。

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比私企CEO薪水多出100万

另外，数据也显示，我国官联公司首席执行员的总收入，也比国内私人企业首席执行员薪资多出100万令吉。私人企业首席执行员的总收入，包括补贴是大约一年300万令吉。

专门分析及比较雇主及雇员薪资的网站Pay Scale在比较60人的薪资后，发现一名经验丰富，带领拥有10至20年经验职员的首席执行员，包括花红等补贴，平均赚取31万8000令吉。

至于带领超过20年经验职员的首席执行员，包括花红这类补贴，可赚取平均50万4000令吉。这是该网站比较55人薪资后得出的结果。

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亚洲策略及领导研究所（ASLI）公共政策研究主席丹斯里雷蒙说，这些官联公司首席执行员受委来服务政府及人民，但他们的薪资实在是太高了。

“我想补贴是过高的，我也认为政府在考虑换人时应该探讨这一点。”

“如果你对比首相及其他部长的薪资，他们都没有赚那么多。”

阿末拉兹曼：高薪合理

博特拉金融学院发展经理阿末拉兹曼副教授则持有不同看法，他表示，若这些首席执行员是官联公司的创办人或大股东，高薪便是合理的，因为他们是这家企业的代表性人物。

至于那些官联公司的职员，他认为那就不合理，因为没有人才担任首席执行员的说法已经不成立。

“现在有很多专业人士可以负责他们的工作，甚至比他们做得更好。”

“我们不缺有能力，且愿意以较低薪在官联公司服务的领导人。”