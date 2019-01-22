家属：抗战有功 ·中应设华侨烈士纪念碑 （亚庇21日讯）寻找了70多年，来自深圳的张琦终于找到参与神山游击队，勇敢抵抗日本军却于1944年1月21日惨遭杀害的兄长张有桂。





州政府在必打卡士神山游击队纪念公园举行追悼仪式，向英雄烈士献花及默哀20秒，以示尊敬。

（亚庇21日讯）寻找了70多年，来自深圳的张琦终于找到参与神山游击队，勇敢抵抗日本军却于1944年1月21日惨遭杀害的兄长张有桂。

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沙巴州政府在每年的今天，都会在必打卡士神山游击队纪念公园举行追悼仪式，向英雄烈士献花及默哀20秒，以示尊敬。来自各方的烈士家属也会出席悼念阵亡的亲人。

父带2兄长下南洋

烈士家属张琦（75岁），来自深圳五华村，其兄长张有桂约1940年在父亲的陪同下和二弟下南洋，并落脚亚庇于一家天主教堂读书。

“我当时还未出生，我是于1944年8月，也是我大哥战死后的数月才出生，我对大哥的事情并不了解，以致苦苦寻找多年都不果。”

张琦又说，父亲将张有桂兄弟俩安顿后，便回国打算接一家人到亚庇谋生和定居，却遇上二战和内战，拖了好几年，父亲终于有机会透过香港南下寻亲，却不幸在香港逝世。

“父亲送儿子们下南洋，原因是当时家贫，希望能到海外谋生。我大哥到亚庇时，才约十四、五岁，他战死时也约十八、九岁，未婚。”

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“二哥有给家里送信，但当时通讯不发达，我们也只知大哥战死，但不知战死在哪里。我有十多个兄弟姐妹，我是老么，现在也只剩下我一个人，我二哥几年前也过世了。”

为了查清大哥生前遭遇，张琦几年前通过管道找上了著书《神山游击队》系列历史书籍的陈冬和，在对方帮助下，于游击队纪念碑上找到大哥的名字。

向老华侨了解情况

张琦一家人去年来访亚庇3次，走访下南南（当时是游击队大本营），向当地八、九十岁老华侨了解当时的情况，才得知不少五华村民下南洋后，也参与了游击队并战死。

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说道此处，张琦忍不住哽咽，他希望中国政府能正视这群无名英雄，在中国竖立纪念碑，让他们的灵魂重回故里，让后代永远都记住他们。

张琦也说，他们早前拜会了中国驻亚庇总领事梁才德，后者对他们的努力表示感动，答应会将他们书面诉求转交给中国政府相关单位和部门。

今日代表首长拿督斯里沙菲益出席追悼仪式的是副首长拿督刘静芝。她领先在烈士碑前行李和献花，随即在后的除了州及联邦秘书、亚庇市政厅及兵南邦县议会的代表，还有澳洲驻马最高专员安德

鲁金诺斯基、中国驻亚庇总领事梁才德、印尼驻亚庇总领事柯里斯纳、汶莱驻亚庇总领事邦基兰哈查诺丽雅、亚庇中华工商总会会长拿督雷远生、烈士家属等，场面庄重肃穆。

出席者包括亚庇区国会议员陈泓缣、里卡士区州议员陈历发、沙巴中华大会堂总会长丹斯里吴添泉与沙巴进步党主席拿督杨德利等。

中国驻亚庇总领事梁才德（右）在必打卡士神山游击队纪念公园向英雄烈士献花圈。

刘静芝：地点好具历史价值

神山游击队公园辟景点

副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝认为，拥有绝佳地理位置的必打卡士神山游击队纪念公园，可进一步打造成为旅游热点。

刘静芝今日代表首长拿督斯里沙菲益，在必打卡士神山游击队纪念公园向英雄烈士追悼后受访时，这么说。

她说，此公园被打理得妥当和干净，而且极具历史价值，州政府每年都举行追悼仪式以纪念烈士的贡献，因此认为将其打造成旅游热点，可让更多人了解历史，珍惜无名英雄的壮烈牺牲。

她说，昆达山有战争纪念园，纳闽则有二战纪念碑，都是风景幽静且每年吸引大批访客观光和纪念。

“亚庇却没有，所以我要研究亚庇是否也能这么做。无论如何，此建议将被带入部门会议讨论。”

刘静芝有信心，位于亚庇国际机场路的必打卡士神山游击队纪念公园，享有优越的地理位置，未来要打造成旅游热点不是一件难事，惟需时研究。

烈士家属张琦（右三），多年前通过管道找到战死在必打卡士、参与神山游击队的兄长张桂有。

参与追悼仪式的部长、政府官员、商业界代表及领事馆代表，与烈士家属合影。