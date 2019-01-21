大臣向兴都庙承诺详细研究‧“黑风洞建礼堂须符规定” 雪州大臣阿米鲁丁今日给予黑风洞斯里马哈马里安曼庙理事定心丸，承诺将详细研究兴都庙过去所提呈有关发展多元用途礼堂计划的文件申请，并声称假如他们呈交的文件齐全且符合州政府的规定，州政府要给予批准并不是问题。

（鹅唛21日讯）雪州大臣阿米鲁丁今日给予黑风洞斯里马哈马里安曼庙理事定心丸，承诺将详细研究兴都庙过去所提呈有关发展多元用途礼堂计划的文件申请，并声称假如他们呈交的文件齐全且符合州政府的规定，州政府要给予批准并不是问题。

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他强调，雪州政府向来秉持的原则是没有人能凌驾于法律之上，一切事务都得遵守法律，包括申请任何发展计划。

雪政策以法律为依据他指出，自雪州在2008年更换政权以来，州政府所做出的每一项行政决策也非根据种族、肤色来决定，而是以法律为依据。

也是双溪杜亚区州议员的阿米鲁丁今日出席此间在黑风洞所举行的大宝森节庆典，在致词中针对斯里马哈马里安曼兴都庙主席丹斯里纳达拉惹较早前致词时提到该庙的理事在向州政府申请批准发展计划屡屡遭到州政府刁难的指责，作出回应。

他在上千的信众和黑风洞的游客面前发表演讲时，强调将给予该兴都庙理事保证，只要提呈的文件符合需求和规定，给予批准并不是问题。

“这一点我可以给兴都庙的理事会一个保证。要知道，不管在国在州，没有人能够超越在法律之上，这是首个原则。所以假如他们提呈完整文件和资料给州政府，相信不会有甚么阻碍。”

他指出，身为一名州领袖，确保每个来自不同宗教者，有个安全又舒适的膜拜场所，是他的责任。

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“这是我的承诺，我会做到。”

他重申，自雪州政府在2008年变天以来，州政府所成立的非伊斯兰教管理委员会一共在宪报上颁布超过500个非伊斯兰宗教的膜拜场所，包括华人神庙和兴都庙，以倡导宗教信仰自由。

“这些获州政府拨地批准的庙宇，很多之前都是没有合法地位。”

指理事曾经先斩后奏

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他解释，黑风洞斯里马哈马里安曼庙理事所反映情况，是因为过去曾经发生该庙的理事们先斩后奏，在展开了该庙的部份建筑装修工程后，才向地方当局提出申请。

“我上任被告知有这么一回事，那是发生在2008和2009年了。”

阿米鲁丁说，因此州政府在处理这类过去的事务，得谨慎研究细节。

“要是我们真的严格执法，我们的执法人员可以向很多违法者开传票和罚单，但这些过去我们都没有真正执法，我们还是给予通融。”

瓦达姆迪：须符合程序

另一方面，同样受邀请出席大宝森节庆典，掌管国家团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪上议员过后受询时也对媒体说，现在联邦政府和雪州政府已经是“一个政府”了，很多问题都容易解决，包括解决黑风洞兴都庙发展计划的问题。