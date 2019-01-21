“彭文宝签名反废死”·马青：希盟领袖应学习 马青宣称，昨天在金马仑巴登威利设立柜台收集反对废除死刑签名时，获得首名行动党议员，即槟州行政议员彭文宝签名支持；彭亨马青州团秘书苏仪芳因此呼吁希盟领袖向彭文宝学习，支持并签署由马青发动的反废死签名运动，反对政府废除死刑。

根据苏仪芳（左）的说法，彭文宝（右）是听了解说和了解签名运动的目标与使命后，毫不犹豫签名，以行动支持反对废除死刑运动。（图：星洲日报）

（金马仑21日讯）马青宣称，昨天在金马仑巴登威利设立柜台收集反对废除死刑签名时，获得首名行动党议员，即槟州行政议员彭文宝签名支持；彭亨马青州团秘书苏仪芳因此呼吁希盟领袖向彭文宝学习，支持并签署由马青发动的反废死签名运动，反对政府废除死刑。

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苏仪芳表示，彭文宝是经过马青解说和了解签名运动的目标与使命后，毫不犹豫签名，以行动支持反对废除死刑运动。

“一向来支持废除死刑的行动党，终于出现了第一名反对政府废除死刑的行动党议员！”

促火箭勿纪律处分彭

她说，彭文宝是行动党第一个愿意聆听民意，签名支持反对废除死刑的州行政议员，值得赞赏！但此举却违背了希盟立场，彭文宝会否被行动党或希盟内部纪律处分，让人忧心。

“我们促请行动党或希盟不要对支持正义的彭文宝采取任何纪律行动，反对废除死刑是大多数国人的意愿，我们希望彭文宝这一次的正义举动，可以带动其他还没有表态或害怕表态的行动党领袖和议员，支持反对废除死刑运动，施压政府，取消废除死刑法案，让谋杀案受害者家属得到慰藉，也让谋杀案死者得到安息。”