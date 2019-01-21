黄锋︰去年达逾55万辆‧摩哆注册连续两年增长 马来西亚摩托车商总会会长黄锋表示，全国摩哆车新注册总数连续两年取得增长，去年2018年全年摩哆车新车注册为55万2741辆，相比前年2017年的49万5776辆，增加5万6965辆或增长约11.5%。

（柔佛‧昔加末21日讯）马来西亚摩托车商总会会长黄锋表示，全国摩哆车新注册总数连续两年取得增长，去年2018年全年摩哆车新车注册为55万2741辆，相比前年2017年的49万5776辆，增加5万6965辆或增长约11.5%。

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他表示，虽然面对2018年不利的经济因素，不过最新的陆路交通局数据显示，全国摩哆车注册数量连续取得两年成长，而2018年也是2014年之后首次突破55万辆，以及取得两位数的增长率。

他昨晚为昔加末摩托车商公会庆祝18周年纪念联欢晩宴主持开幕礼时表示，预料2019年经济持续放缓，前景充满各种不定因素，摩哆车行业也将面对严峻的挑战。

促业者改进经营模式

他表示，受到全球经济放缓的影响，石油与棕油等原产品价格下跌，我国未来两年将面对经济下行压力，是大多数国人相信必须面对的现实。

“摩哆车销售业基本还是家庭生意，随着商业的发展，业者必须转型升级，改进经营模式，而总会鼓励会员利用线上线下交易，以招揽不同的顾客群体。”

他说，家庭生意的特征及核心价值，是成员勤敏奋斗、生意充满韧力，可以抗拒压力，希望同业继续保留与发展传统优良品德及优势，同时掌握现代科技、面对挑战，克服可能遇到的任何困难，以争取另一个好成绩。

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他表示，509全国大选后轮番而来的补选，不断炒热政治气氛，弥漫的政治硝烟没有减退。他相信，此时此刻人民更希望看到的是“多拼经济，减少政治游戏”，使国家经济更快恢复。