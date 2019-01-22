3PM徒步会新年活动·麒麟抡舞桃花林 （山打根21日讯）3PM徒步会于昨午在水塘路森林处，安排麒麟抡舞和财神爷迎新年活动，逗得逾百人乐开怀。

财神爷的出现是全场的亮点。

（山打根21日讯）3PM徒步会于昨午在水塘路森林处，安排麒麟抡舞和财神爷迎新年活动，逗得逾百人乐开怀。

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据悉，该徒步会自本月13日在该森林处布置“桃花林”，为迎新年活动拉开序幕。

昨午3时开始，许多民众携老带幼前往“桃花林”打卡，路途中一些长辈显得步履蹒跚，在同行者扶持下，顺利抵达桃花开满山的森林，心情顿时心花怒放。紧接着由徒步友组成的“杂牌军”麒麟团呈献表演，维妙维肖，逗得在场者拍手叫好。

此外，财神爷的出现是全场的亮点，民众见到财神爷滑稽的动作，无不捧腹大笑，使平时寂静的山林异常热闹。

3PM徒步会每年不间断为水塘路森林处点缀新年气氛，并自掏腰包购买饮食及新年装饰品，提供民众一个优美的打卡热点。

周日舞狮表演

另外，本月27日（星期日）下午3时，徒步友将呈献一场舞狮表演，欢迎民众踊跃出席。

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3PM徒步会在桃花林举办的迎新年活动，获得逾百人出席。