警：肇祸司机尿检不过关‧“查是否赛车致坠海” 华青驾休旅车在槟城大桥被撞落海案，警方证实肇祸的丰田印裔司机的尿检对大麻呈阳性反应，并会调查相识的印青和失踪者是否曾赛车。

聂罗斯说，若找到坠海的失踪者，警方就会改用1987年陆路交通法令第41条文（危险驾驶导致他人死亡）调查。（图：星洲日报）

（槟城21日讯）华青驾休旅车在槟城大桥被撞落海案，警方证实肇祸的丰田印裔司机的尿检对大麻呈阳性反应，并会调查相识的印青和失踪者是否曾赛车。

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威中警区主任聂罗斯今日在峇都蛮水警总部召开新闻发布会时说，该印青昨日离开诗不朗再也医院后，在家突然晕倒，再被送入私人医院治疗。

验血检测是否酒驾

他说，该印青头部及手脚受轻伤，暂未被警方扣留，也还未录口供，但其血液样本已取送检验，以检测是否有酒驾。

他说，根据初步调查，该印青和失踪者是友人，事发前，两人与另5名友人在牛干冬一带聚会，散场后两人分别开车回北赖及北海住家，但途中在槟城大桥发生车祸。

他指出，警方已向失踪者的友人录供，并会调查印青和失踪者是否曾赛车。

他说，警方援引1987年陆路交通法令第42条文（鲁莽驾驶）调查此案，但若发现坠海的休旅车及失踪者后，会改用第41条文（危险驾驶导致他人死亡）。

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电眼拍下落海激起浪花

20岁的伯乐大学学院生梅匀鉼驾驶的马自达休旅车，昨日凌晨在槟城大桥往北海方向，被肇祸印青驾驶的黑色丰田车失控撞翻落海的。

今日在社交媒体也流传出另一段视频，那是翻拍自槟城大桥电眼录影的画面，即清楚可见休旅车翻落海里并激起浪花。

海军水警等出动搜救

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大马海事执法机构、大马皇家海军、水警、消拯队及民防部队今日皆出动，参与搜寻沉入海里的马自达白色休旅车和司机梅匀鉼。

浮罗交怡海上救援中心也启动搜寻与拯救行动（SAR）。

各执法和拯救机构出动的配备和专员包括“闪电”巡逻艇（Bot Kilat）及14名潜水员，其中6人来自大马海事执法机构特别行动队。

海军也出动潜水部队的杜永部队（KD Duyong）9名潜水员，红土坎海军基地也派出自愿后备队支援。

水警出动2艘搜救艇，消拯队则动用2艘钢船。

他们今早7时在峇都蛮水警行动总部集合，在汇报会后出海展开搜救行动。他们的搜寻范围已扩大至汽车坠海点的半径2海里范围。

公众若有任何发现，可拨打热线联络大马海事执法机构04-2626146。

气囊若操作车或漂走

吉玻海事执法机构主任罗查里说，搜救队今午会使用海上无人机（UAV）进行搜寻行动。

他说，今日共有108人及16艘搜救艇参与行动，希望尽快有收获。

“若坠海休旅车的安全气囊有正常操作，休旅车可能随著海流漂向其他地方。”

私企愿借探测器海底寻车

槟州消拯队行动组助理主任哈菲兹说，海事科学技术私人公司愿意借出物体探测器，以探索可能沉在海底的休旅车。

他说，今日天气不错，所以搜救队包括潜水员今早7时已出海搜寻，但至截稿时仍未有发现。

家人：海中捞起汽车手册确属梅匀鉼

梅匀鉼的家人今午3时45分到峇都蛮水警总部，了解搜寻进展。

水警将昨日在海中捞起的汽车手册交给其中一名家属，后者点头确认那是梅匀鉼的汽车手册。

梅匀鉼的家人向水警了解搜寻进展。（图：星洲日报）

潜水员准备潜入海底搜寻。（图：星洲日报）