方天兴：外媒指将取消‧政府应厘清东铁进展 华总会长丹斯里方天兴希望政府能够进一步厘清，有关外国传媒最近报道指东海岸衔接铁路将“取消”的“最新进展”消息。

（吉隆坡21日讯）华总会长丹斯里方天兴希望政府能够进一步厘清，有关外国传媒最近报道指东海岸衔接铁路将“取消”的“最新进展”消息。

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他说，根据华总上周在布城首相署办公厅与首相敦马哈迪交流时，首相当时表明，尽管面对合约、成本、债务和无法取得盈利等问题，但政府目前还在与有关方面商讨这项计划。

他是在华总大厦接待以登嘉楼中华大会堂会长陈明山所率领的登华堂领导层前来访问交流时发表谈话。出席者包括该堂署理会长王天然、副会长张顺明、总秘书伍步雷及妇女组署理主席陈美娟等一行约30人。华总方面出席者包括法律顾问郑懿铭等。

方天兴说，除了马、中两国和国际社会，我国人民，尤其是东海岸区的人民，都非常关注目前已经停工，并处在商讨阶段的东铁计划进展。

他说，华总是在本月14日下午拜会马哈迪进行历史性会面，过程愉快顺利，并交流逾1小时。会上华总也向首相提呈了反映华社和国家议题的备忘录。

盼东海岸3州与联邦协调合作

另一方面，方天兴表示，随着509变天之后，目前东海岸3州都属于2个不同的反对党执政州，即国阵（彭亨）和伊斯兰党（登嘉楼和吉兰丹），因此希望3州政府都能够与联邦政府继续采取协调合作的态度来共同发展东海岸。

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他也希望中央政府本着继续照顾广大人民的福祉，继续照顾和发展东海岸区。

另一方面，也是华总副总会长的陈明山表示，尽管面对不同的政治氛围，登华堂将继续站稳维护华社在各领域权益的立场，反映华社的心声以及人民的重大议题，扮演州内桥梁的积极角色。

一行人也参观了华总属下的马来西亚华人博物馆，并对馆内各展区的丰富内容表示赞赏。