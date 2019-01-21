陈国伟：可自由发表意见．彭文宝挺反废死不对付 针对马青发起的反对废除死刑收集签名运动获得槟州行政议员彭文宝的支持，行动党主席陈国伟表示，党内领袖或人民代议士针对公众议题表达立场是行动党对言论自由所坚持的原则，因此不会对彭文宝采取任何纪律行动。

（八打灵再也21日讯）针对马青发起的反对废除死刑收集签名运动获得槟州行政议员彭文宝的支持，行动党主席陈国伟表示，党内领袖或人民代议士针对公众议题表达立场是行动党对言论自由所坚持的原则，因此不会对彭文宝采取任何纪律行动。

广告

他说，行动党以开放及开明的态度来处理及看待备受争议的废死课题。

开放开明态度处理

“其实废死与否，我们党开放开明的态度来处理，所以任何党内的领袖、议员或各层级的党员都有权利发表他们的意见，是或否，包括他们（对支持或反对废除死刑）的立场。”

彭亨马青今日发表文告说，获得首名执政党议员支持马青发起的反对废死前面运动，而这名议员就是在金马仑助选的彭文宝。不过，彭文宝今日澄清自己是以个人立场签名，不知道这个签名运动由马青发起，不满自己被“摆上台”，也说要求他签名的人不敢承认自己是马青成员。

不过，陈国伟接受星洲日报的电访时说，行动党允许党员针对各种课题自由发表意见及看法。

“只要他们的言论不会污蔑党，不会对其他党员构成不可理喻及胡闹的攻击。”

广告

至于行动党在来临3月复会的国会下议院会议，在国会欲通过废除死刑法案时会否指示行动党议员如何投票，或是允许议员自由投票，陈国伟说：“我看到时候党应该有了一致的决定，总之要以国会团队的大多数意见为准。”

曹观友：废死课题待党中央指示

在槟城，行动党槟州主席曹观友说，该党中央不曾针对废除死刑课题做出正式决定，槟州行动党也正等待党中央的指示。

他今日出席活动后在新闻发布会上，回应该党州委彭文宝（槟州行政议员）在金马仑巴登威利，于马青发动的反对废除死刑签名运动上签名之事。

广告

他说，槟行动党不会对彭文宝采取任何行动，也不会讨论废除死刑课题，因为那是全国课题，交给党中央讨论及发出指示。

他说，大马是民主国家，不管是支持还是反对废死，任何一方都可以进行签名运动，即便在国会下议院投票表决时，国会议员也须做出选择。

“在现阶段，任何支持或反对废除死刑的运动必须有所加强，让人民对这课题有更深入的了解，不只是人民，就连本党也必须对废死有相关意识。”